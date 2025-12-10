General Huertas sobre supuestos nexos con disidencias Farc: “descubrí que se hicieron pasar por mí”

Una investigación del periodista Ricardo Calderón, y la Unidad Investigativa del Canal Caracol, sacó a flote comunicaciones que indicarían que Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, y el general Juan Miguel Huertas tendrían vínculos con una disidencia de las Farc, la comandada por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con el trabajo periodístico, por intermedio del general Juan Miguel Huertas las disidencias habrían obtenido información y anticipada sobre operaciones militares contra esos grupos delincuenciales en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.

Para hablar sobre el tema, el general Juan Miguel Huertas pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell en La W, donde aseguró que él nunca tuvo vínculos con miembros de las disidencias y que alguien suplantó su nombre.

Más información: General Huertas señaló a Eduardo Zapateiro y a coronel de estar detrás de complot en su contra

En la conversación se le consultó al general Huertas cómo se explica que su nombre aparezca en toda la información incautada a alias ‘Calarcá’.

Ante lo que él recordó que “en el 2020 convocaron a una persona que se hacía pasar por mí. Llamaba oficiales, suboficiales, pedía plata a nombre mío. Me di cuenta porque en 2020 tenía que llegar un comité a Arauca y no llegó, pregunté y me dijeron que me llamaría el director de la Escuela de Caballería”.

Allí, el general Huertas relató cómo descubrió la suplantación de su nombre.

“Le dije, -hermano, el comité tenía que llegar y no llegó-, y él me dijo, -pero los dos hablamos ayer’-. Le dije, -hermano, yo con usted no he hablado-. Me dijo que -habíamos hablado toda la semana pasada- y le dije, -hermano, yo con usted no he hablado-. Él deja el teléfono en altavoz y llama desde otro teléfono. Y le dice, -mi general Huertas, buenas tardes. Para contarle que estoy hablando acá con otro general Huertas-. Y de una vez le colgaron la llamada. Por eso me di cuenta de que había alguien haciéndose pasar por mí, sino no tendría idea de eso”, recordó.

Finalmente, enfatizó en que nunca ha tenido relacionamientos con las disidencias Farc, “yo nunca he hablado con ningún emisario de ‘Calarcá’. Nunca. Ni con ‘Calarcá’, ni con ninguno de sus cabecillas. No tengo una llamada ni algún mensaje de WhatsApp. No tengo nada de eso, ni va a existir porque nunca lo hice, eso téngalo por seguro”.

Escuche la entrevista completa en El Reporte Coronell en La W:

Play/Pause Habla el general Juan Miguel Huertas, señalado por vínculos con alias ‘Calarcá’ 49:31 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: