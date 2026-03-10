General Huertas vuelve al Ejército mientras se investigan presuntos nexos con disidencias ‘Calarcá’

El general Juan Miguel Huertas fue reintegrado a sus funciones en el Ejército Nacional luego de que finalizara la suspensión temporal de tres meses ordenada por la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la investigación disciplinaria por sus presuntos nexos con las disidencias de Calarcá.

El anuncio del reintegro fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien explicó que la medida adoptada en su momento, específicamente en noviembre de 2025, no correspondía a un llamado a calificar servicios, sino a una suspensión preventiva mientras avanzaban las indagaciones.

“El caso del señor general Huertas tiene que ver con una decisión de la Procuraduría de suspenderlo temporalmente, no fue llamarlo a calificar servicios, sino fue una suspensión temporal de apartarlo durante tres meses mientras se investiga una presunta relación del general Huertas, de acuerdo con una información que estaba pendiente por confirmar con un grupo armado ilegal”, afirmó el ministro.

Según explicó el ministro Sánchez, una vez transcurrido ese periodo la Procuraduría determinó que el oficial podía continuar en su cargo, al considerar que su permanencia en funciones no afectaría el desarrollo de la investigación disciplinaria.

“Transcurridos esos tres meses, la Procuraduría dijo que puede continuar en su cargo porque no vemos que afecte o interfiera en la investigación que se está desarrollando”, señaló.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que la decisión del Gobierno se tomó respetando el debido proceso y acatando la determinación del órgano de control. En ese sentido, confirmó que el general Huertas retomó sus labores dentro de la institución.

“Nosotros, acatando absolutamente todas las normas, todo el debido proceso y lo que cada colombiano tiene como derecho, y específicamente apegados a la decisión de la Procuraduría, el señor general Huertas continúa trabajando en Cooper”, concluyó el ministro.