Levantamiento de órdenes de captura a cabecillas les permitirá hacer campaña: alcalde ‘Fico’

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también criticó el levantamiento de las órdenes de captura a los 23 cabecillas ilegales del Valle de Aburrá que hacen parte de la mesa de diálogo de paz urbana. El mandatario dijo que es un insulto a las víctimas y a la ciudad.

El mandatario recalcó que estas personas que hoy gozan del beneficio continúan delinquiendo en extorsión, homicidios, microtráfico y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el territorio, entre otros delitos.

“Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel, con la falsa excusa de la ‘paz’, para hacer campaña en los barrios. ¡Adivinemos a favor de quién! Las estructuras criminales a través de sus cabecillas interferirán en las elecciones a la Presidencia”, manifestó en la red social.

Gobernador de Antioquia

Andrés Julián Rendón, mediante su cuenta de X le solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo reversar la decisión del levantamiento de estas órdenes de captura a los cabecillas que manejan más de 1.200 combos delincuenciales en Medellín y Antioquia

“En nombre de los antioqueños, de las víctimas de la violencia, de los comerciantes extorsionados, de las familias desplazadas, de las mamás que pierden a sus hijos en las drogas, de los desaparecidos, le pedimos reverse esa decisión que a mal tuvieron de tomar”.