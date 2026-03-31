La Gobernación impulsa la recuperación del campo en Urabá con la entrega de 300mil kits productivos
La Gobernación de Antioquia busca recuperar cultivos y territorios afectados por las lluvias mediante el Plan de Acción Especifico, por ello, se entregan más de 300mil kits productivos en el Urabá Antioqueño.
Urabá, Antioquia
A través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -Dagran y la Secretaría de Desarrollo Económico, la Gobernación de Antioquia hace entrega de más de mil 300 kits productivos a pequeños productores afectados tras las emergencias por lluvias presentadas en el Urabá Antioqueño.
“Iniciamos con la entrega de kits para productores de plátano y posteriormente complementaremos con kits asociados a la producción alimentaria, acuicultura y para la ganadería”, expuso el secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, Manuel Naranjo Giraldo.
Estos kits contienen cerca de 23 insumos esenciales, entre ellos abonos orgánicos y químicos, herbicidas, fungicidas, mejoradores de agua, herramientas menores como machete y lima, además de baldes y fumigadoras de espalda.
Esta iniciativa tiene como propósito reforzar la seguridad alimentaria de las familias campesinas, al tiempo que impulsa la producción y la comercialización agrícola en Turbo, Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá. La distribución de los kits comenzó en Turbo y Necoclí, y se extenderá progresivamente a los demás municipios priorizados.
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Esta acción se complementa con otras medidas, como la entrega de asistencia humanitaria y el mejoramiento de vías, lo que ratifica el compromiso de la Gobernación con la reactivación del campo, el bienestar de las comunidades y la mitigación de los efectos ocasionados por las intensas lluvias asociadas al frente frío registrado en febrero.