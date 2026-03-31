Vive El Poblado: Una nueva estrategia para redescubrir esta zona en el sur de Medellín

Medellín

A través de su Secretaría de Turismo y Entretenimiento, la Alcaldía de Medellín presentó ‘Vive El Poblado’, una estrategia creada como herramienta para identificar, validar y visibilizar a más de 70 experiencias llenas de identidad representativa de esta zona de la ciudad.

Para el desarrollo de este proyecto, la Administración Distrital realizó varios recorridos de valoración, con el fin de identificar lugares, establecimientos y su oferta para locales y turistas. Asimismo, se llevaron a cabo sensibilizaciones con la comunidad sobre el valor que tiene el turismo para la ciudad.

Estos recorridos y sensibilizaciones hicieron parte de un análisis que permitió crear la cartilla Vive El Poblado y sus seis rutas temáticas, diseñadas para recorrer el territorio de la comuna 14 desde diferentes puntos que lo conforman.

“La cartilla Vive El Poblado se suma a las estrategias de promoción como una invitación abierta a la ciudadanía y a quienes nos visitan, para descubrir el barrio desde otra mirada. Los invitamos a usarla y a disfrutar de su arte, sus calles, su naturaleza y esa oferta de entretenimiento que lo hace único”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

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Con esta iniciativa, además de buscar integrar empresarios, comunidad, academia y prestadores de servicios turísticos del sector, se hace una apuesta conjunta por fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y consolidar el trabajo articulado entre los diferentes actores que componen este neurálgico punto turístico de la ciudad.

Cada una de las rutas turísticas se enfocará en los diferentes aspectos que más destacan en El Poblado: su historia, la naturaleza, su gastronomía, lo creativo, su vida nocturna y estilo de vida. Estos recorridos podrán hacerse de forma individual o grupal y están disponibles de manera digital en medellin.travel.