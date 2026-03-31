Cuatro integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Andes, Antioquia

Andes, Antioquia

En una operación militar desarrollada en la vereda San Perucho, en el municipio de Andes, suroeste antioqueño, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de cuatro integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con información oficial, los capturados estarían vinculados a recientes hechos de violencia en esta zona del departamento. Además, serían responsables del cobro de extorsiones a la población civil y de enfrentamientos con el Grupo de Delincuencia Común Organizado conocido como La Oficina, en una disputa por el control del microtráfico en el territorio.

“Dentro de los capturados estaría alias Felipe, cabecilla de zona en los municipios de Andes y Jardín, y estarían vinculados con los hechos violentos, extorsiones y disputas por el control del microtráfico en la zona”, detalló el mayor Tomás Eduardo Malte Coral, Ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º11 Cacique Nutibara.

Más detalles de las capturas

Durante el operativo, las autoridades incautaron una subametralladora tipo mini ingram, tres armas de fuego adicionales, proveedores, más de 90 cartuchos de diferentes calibres y varios teléfonos celulares que serán clave para las investigaciones.

Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según el Ejército, este resultado representa un golpe significativo contra la estructura criminal, al debilitar su capacidad armada y afectar sus finanzas ilegales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad de la región, a través de la Línea 107 contra el terrorismo, destacando que la información oportuna es clave para avanzar en la lucha contra los grupos armados ilegales de la región.