Disidencias Farc de ‘Calarcá’ buscaban crear un “Caguán 2.0” en Antioquia: así era el plan

Una fuente con acceso directo a las estructuras de las disidencias de las Farc reveló a Caracol Radio detalles inéditos sobre una estrategia criminal que buscaba trasladar el conflicto del Catatumbo hacia Antioquia, con un objetivo claro: consolidar un modelo de control territorial, armado y económico similar al del antiguo Caguán.

Según el testimonio de la fuente que se infiltró en las Disidencias de las Farc para adelantar labores contra el grupo criminal, el plan se definió en reuniones de alto nivel entre cabecillas. Esto ocurrió en medio del contexto de negociaciones con el Gobierno Nacional, donde se planteó aprovechar escenarios de menor presión militar para expandirse.

Lea aquí: Tres generales saldrán del Ejército Nacional en medio de investigaciones

¿Cómo se organizó el plan por parte de las disidencias de las FARC?

“Ellos estaban haciendo una reunión de comandantes porque querían bajarse del Catatumbo y tomarse Antioquia como una zona para hacer lo mismo que hicieron en el Caguán; como en Antioquia supuestamente lo tenían como zona de no operaciones militares, eso lo estaban planeando”, aseguró la fuente.

La reunión, según la información conocida, sí se llevó a cabo en el Catatumbo y allí se definieron movimientos estratégicos de hombres, rutas y fortalecimiento armado con miras a ese objetivo.

Dentro de ese plan, las disidencias activaron una red logística para ingresar armamento desde Venezuela, utilizando caravanas como fachada para evadir controles.

Lea más: Antonio Medina’ sigue vivo: no fue ‘neutralizado’ tras bombardeo de FF.MM. en Casanare

“Ellos estaban utilizando las caravanas para transportar material de guerra. Camionetas que venían de Venezuela con fusiles y drones. Esos fusiles eran tipo ‘Mad Dragon .30’, largos, con una boquilla como de punto cincuenta”, explicó.

Ese armamento tenía un destino específico: reforzar la confrontación en Antioquia, una zona clave por la disputa con el Clan del Golfo y el control de economías ilegales.

“Esos fusiles iban para Antioquia para fortalecerse porque allá tienen mucho conflicto con el Clan del Golfo, que quería sacarlos de zonas como Ituango, Briceño y Campamento para quedarse con la minería ilegal”, detalló.

¿Cuál era el objetivo de la estrategia por parte de las disidencias de las FARC?

Pero el verdadero fondo de esa estrategia no era únicamente militar. Según la fuente, el modelo de ese “Caguán 2.0” estaría sostenido principalmente por el control del oro ilegal, que hoy financia a estas estructuras.

“Primo Gay es el que manda en las minas, es como el capataz de toda esa estructura. El que no paga lo matan; él recibe la plata, cambia el oro y lo mueve. Él mismo saca kilos de oro y los manda para Medellín, al sector de El Poblado, donde hay una joyería que se los funde y se los compra”, detalló.

Le puede interesar: “Un criminal que ha traído muerte”: Mindefensa confirma operación contra ‘Antonio Medina’

Ese oro no solo se queda en el país. Hace parte de una ruta criminal transnacional que conecta directamente con Venezuela, utilizando los mismos corredores por donde ingresa el armamento.

“Ellos también están pasando oro hacia Venezuela. Todo se mueve por la parte del Zulia, por el norte. Así como entran armas, también sacan el oro por esas mismas rutas”, agregó la fuente.

La operación que permitió destapar esta estrategia fue posible gracias a una infiltración directa dentro de las estructuras, que permitió anticipar movimientos clave de los cabecillas.

“La operación se dio por una infiltración. Nosotros logramos meternos, ubicar a cabecillas como ‘Ramiro’ y ‘Leo’, seguir toda la secuencia y montar el puesto de control”, relató al contar lo ocurrido tras la captura de ‘Calarcá’ en una de las caravanas que fue interceptada por las autoridades en Antioquia.

Incluso, parte de la información que se conoció sobre divisiones internas dentro de las disidencias habría sido una maniobra deliberada de inteligencia para fracturar la organización.

“Nosotros tratamos de generar conflicto interno, haciendo creer que ‘Ramiro’ se le había torcido a ‘Calarcá’ y que había entregado la caravana. Eso era una estrategia para dividirlos y debilitarlos”, puntualizó.

El testimonio además sostiene que, pese a capturas y golpes, la estructura seguiría operando con continuidad de mando. “Leofiro sigue comandando esas estructuras desde la cárcel”, mientras que “ahoritica asume el mando alias Yomer del 18, que era el segundo que le seguía a Ramiro”. Eso indicaría que el proyecto de expansión y control sobre economías ilegales en Antioquia no dependía de un solo hombre, sino de una cadena de mando ya establecida.

En esa estructura financiera también aparece otro nombre clave. La fuente afirma que “Érica Castro, que es la pareja sentimental de Calarcá, es la que maneja las finanzas de todas las estructuras del bloque Magdalena Medio. Y lo que ella diga, eso se hace”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: