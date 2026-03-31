¿Deben reactivarse las órdenes de captura contra “Calarcá”?

En Hora 20 de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió sobre la polémica de Calarcá, las negociaciones con organizaciones criminales, la realidad de las Fuerzas Militares, las relaciones con Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, así como el desarrollo de la ofensiva en contra de alias ‘Iván Mordisco’. Los panelistas analizaron las respuestas del ministro y debatieron sobre su posición al interior del Gobierno.

Lo que dijo el ministro

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que a ‘Calarcá’ hay que capturarlo, “es un delincuente que está delinquiendo y que haya una mesa de diálogo no es una patente de corso para que se delinca. Ser vocero del proceso no permite delinquir o traquetear, se tiene que hacer algo”. También aseguró que en el momento la orden de captura está suspendida y que no lo están buscando, “pero sabemos del actuar de ‘Calarcá’, en el momento en que se levante la orden de captura, pues debemos actuar y no podemos partir de cero”. No obstante, dijo que, si en un retén lo encuentran cometiendo una ilegalidad, así sea menor, hay que capturarlo. Por otro lado, dijo que la disidencia de ‘Calarcá’ es netamente narcotraficante, “vive de economías ilegales y el gobierno adelantó negociaciones con gente que busca vivir del dinero ilegal, es fácil traicionar, tanto, que se traicionan entre ellos mismos”.

Lo que dicen los panelistas

José David Riveros, exsecretario de Gobierno de Bogotá, abogado y consultor, planteó que la preocupación es mayor después de escuchar al ministro, “Uno oye un ministro transparente, honesto y responsable, pero al tiempo eso sería de valor si lo escuchan, pero Petro no lo oye, nadie lo oye y entonces las preocupaciones que se tienen ante el aumento de disidencias y los que delinquen no es relato de unos o la oposición, es un relato confirmado del ministerio y eso no es para menos”. En ese sentido, dijo que, a pesar de que el ministro tiene información de inteligencia sobre la realidad del conflicto, no es escuchado por el propio Gobierno. Entre otros temas, el ministro dijo que está de acuerdo en que se capture a ‘Calarcá’, “pero actuaremos acorde a la instrucción del presidente Petro. Frente a diferencias y la diversidad de opiniones en el Gobierno, eso le da riqueza al debate y el presidente toma la decisión”.

Sandra Borda, politóloga, internacionalista y profesora en la Universidad de los Andes, manifestó que hay una posición clara del Ministro de Defensa de que no se negocia con grupos de insurgencia política, sino con carteles de droga y de grupos interesados en negocios criminales. “Entonces creo que en el caso del ministro se desvanece esa distinción que hizo el Gobierno entre los insurgentes políticos y el sometimiento a organizaciones puramente criminales”. Recordó que no es inusual que se den diferencias desde el Ministerio de Defensa cuando se avanza en negociaciones de paz, como ocurrió durante la administración de Juan Manuel Santos. No obstante, dijo que en temas como el del general Huertas todos, tanto el presidente como el ministro, sí están del mismo lado. “Es una persona que tendría vínculos con el crimen organizado en el centro del ministerio; es problemático y lo noté poco convencido ante los argumentos de la investigación de Caracol Televisión y la corroboración de la Fiscalía”.

Para Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, queda un sentimiento de solidaridad con el ministro porque claramente en el seno del gobierno nacional hay diferencias, “el ministro participa de reuniones y decisiones, pero claramente no es escuchado y prevalecen otras voces que prefieren darle largas y espacios a ‘Calarcá’ para seguir delinquiendo bajo una mesa que no va para ninguna parte. Se levantaron las mesas y no levantaron órdenes de captura en meses”. Detalló que el ministro respondió sobre el caso Huertas, pero afirmó que está un caso más grave como el del DNI, haciendo referencia al director de inteligencia estratégica Wilmar Mejía, “no hay palabra de nadie respecto a acusaciones muy graves y al ministro sí le debe preocupar dormir con el enemigo”.

Gustavo García, exviceministro del Interior, abogado, presidente del Movimiento Político Social y Comunal, comentó que el ministro es valiente al sentar una posición al interior del gobierno, “en el diálogo en 2016 hubo diferencias entre ministros, entonces no son nuevas porque se dice que como el ministro de Defensa tiene otra opinión; el ministro de Defensa expone una posición, pero quien dirige las negociaciones es el consejero comisionado de paz, pero no se puede caer en el dilema en el sentido de que fracasan los procesos porque negociamos, pero usamos normas de la Ley 2272, que no es solo diálogo con contexto político, que hoy no hay, sino con lo que se conoce como bandas de alto impacto que tienen que ver con sometimiento, desmantelamiento”.