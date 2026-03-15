“Un criminal que ha traído muerte”: Mindefensa confirma operación contra ‘Antonio Medina’

En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra una zona campamentaria de alias ‘Antonio Medina’, cabecilla de las disidencias de las Farc.

“El día viernes en la noche ejecutamos otro ataque aéreo, un bombardeo contra una zona campamentaria de alias Antonio Medina”, aseguró el jefe de la cartera.

El ministro señaló que este cabecilla ha sido responsable de múltiples acciones violentas en el país y lo vinculó con graves delitos, entre ellos el reclutamiento de menores.

“Es un criminal de las disidencias de alias Mordisco que lo único que le ha traído a este país ha sido muerte, dolor, terrorismo, nada bueno”, afirmó.

Sánchez agregó que alias ‘Antonio Medina’ también estaría involucrado en el reclutamiento de menores, una práctica que calificó como un crimen grave.

“Además de eso, de paso se ha llevado en reclutamiento de menores, lo cual es un crimen de guerra, es algo inhumano”, sostuvo.

El ministro indicó que la operación militar aún se encuentra en desarrollo, por lo que evitó entregar detalles adicionales sobre los resultados.

“En este momento se encuentra aún en desarrollo la operación, no puedo dar más detalles. Las operaciones, al igual que la inteligencia, no se narran como un partido de fútbol”, explicó.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa señaló que cuando se consoliden los resultados de la operación, las autoridades informarán oficialmente el balance de la acción militar contra esta estructura criminal.

Alias “Antonio Medina”, identificado como Omar Pardo Galeano, es señalado por las autoridades como el cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las Farc, estructura que mantiene presencia en corredores estratégicos entre Arauca y Casanare.

Según inteligencia militar, este hombre habría consolidado una red criminal dedicada al control de rutas para el narcotráfico, el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como el reclutamiento forzado en zonas rurales de la región.

Le puede interesar: Colombia iniciará pruebas del Escudo Antidrones este 23 de marzo

Las Fuerzas Militares señalan además que la estructura bajo su mando ha estado involucrada en ataques contra la Fuerza Pública y enfrentamientos con otros grupos armados ilegales por el control territorial en la frontera.