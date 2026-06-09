Alcaldía de Bucaramanga interviene malla vial: van más de 4 mil m² intervenidos

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga continúa con los trabajos de recuperación de la malla vial en varios sectores de la ciudad, según el reciente informe, la intervención ya supera los 4 mil m² y se espera que en los próximos días con los trabajos se pueda superar la recuperación en más de 16 mil m².

El alcalde Cristian Portilla indicó que “serán más de 16.000 metros cuadrados los que Bucaramanga va a recibir en proceso de pavimentación y recuperación de la malla vial. Estaremos en el norte, en el centro, en el sur, oriente, occidente, por todas partes haciendo este proceso tan importante para poder otorgarle seguridad a cada uno de los ciudadanos en su motocicleta, en su bicicleta, cada una de las familias poder transportarse y movilizarse por las diferentes vías de nuestra ciudad”.

A su turno, el gerente de ciudad Deimer Mosquera confirmó que durante el fin de semana se realizaron trabajos en vías como la Avenida González Valencia, en la carrera 17 y en los alrededores del centro comercial Unico.

“Ya completamos más de 4.000 metros cuadrados intervenidos y seguimos trabajando de manera permanente. Nuestra meta es llegar a todos los sectores de Bucaramanga con obras que mejoren la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, indicó Mosquera.

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