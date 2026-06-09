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09 jun 2026 Actualizado 11:48

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Alcaldía de Bucaramanga interviene malla vial: van más de 4 mil m² intervenidos

Se espera que en los próximos días la intervención llegue a los 16 mil m².

Alcaldía de Bucaramanga interviene malla vial: van más de 4 mil m² intervenidos. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Alcaldía de Bucaramanga interviene malla vial: van más de 4 mil m² intervenidos. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Alcaldía de Bucaramanga interviene malla vial: van más de 4 mil m² intervenidos. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.
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La Alcaldía de Bucaramanga continúa con los trabajos de recuperación de la malla vial en varios sectores de la ciudad, según el reciente informe, la intervención ya supera los 4 mil m² y se espera que en los próximos días con los trabajos se pueda superar la recuperación en más de 16 mil m².

El alcalde Cristian Portilla indicó que “serán más de 16.000 metros cuadrados los que Bucaramanga va a recibir en proceso de pavimentación y recuperación de la malla vial. Estaremos en el norte, en el centro, en el sur, oriente, occidente, por todas partes haciendo este proceso tan importante para poder otorgarle seguridad a cada uno de los ciudadanos en su motocicleta, en su bicicleta, cada una de las familias poder transportarse y movilizarse por las diferentes vías de nuestra ciudad”.

A su turno, el gerente de ciudad Deimer Mosquera confirmó que durante el fin de semana se realizaron trabajos en vías como la Avenida González Valencia, en la carrera 17 y en los alrededores del centro comercial Unico.

“Ya completamos más de 4.000 metros cuadrados intervenidos y seguimos trabajando de manera permanente. Nuestra meta es llegar a todos los sectores de Bucaramanga con obras que mejoren la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, indicó Mosquera.

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Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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