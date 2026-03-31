Vence plazo para cambiar puesto de votación para presidenciales. Aquí puede hacerlo en Bucaramanga

Los santandereanos que necesiten actualizar su lugar de votación para las elecciones presidenciales tienen plazo hasta este 31 de marzo para realizar el trámite ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La medida aplica especialmente para ciudadanos que hayan cambiado de residencia dentro o fuera del país, así como para quienes regresaron de manera permanente al territorio nacional. También deben hacer este proceso quienes tienen cédula expedida antes de 1988 y aún no están incluidos en el censo electoral.

Según la entidad, la inscripción de la cédula permitirá a los votantes sufragar en el puesto más cercano a su domicilio durante las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo.

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En todo el territorio nacional, el trámite puede realizarse de manera presencial en las sedes de la Registraduría, en puntos autorizados o mediante campañas móviles, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la versión digital, tanto física como en dispositivo móvil.

Para los colombianos en el exterior, la inscripción está habilitada de forma virtual a través de la plataforma oficial o presencialmente en consulados y embajadas.

Aquí puede realizar el cambio de puesto de votación en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta:

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La Registraduría precisó que los cambios en el puesto de votación se verán reflejados una vez se consolide el censo electoral definitivo, lo cual ocurrirá a partir del 1 de mayo de 2026.

Pero los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación actual ingresando al portal web de la entidad, en la sección electoral dispuesta para este fin.