Empresa santandereana de plásticos sube y ajusta precios por crisis petrolera global

La empresa Carlixplast, con sede en Santander, anunció un ajuste inmediato en sus precios de venta como respuesta al impacto de la actual crisis petrolera internacional sobre la industria de plásticos.

A través de un comunicado, la compañía explicó que la situación en Medio Oriente ha generado efectos directos en la cadena de suministro global, incluyendo el cierre del Estrecho de Ormuz y un incremento cercano al 70% en el precio del crudo.

Aseguran que “estas condiciones han derivado en un aumento del 60% en el costo de las resinas plásticas, así como en alzas en los fletes marítimos y una alta volatilidad en los precios del mercado”.

“Entorno de fuerza mayor”: dicen desde la compañía

Según la empresa, este entorno ha sido catalogado como de “fuerza mayor”, lo que les obligó a tomar medidas para mantener la operación y asegurar el abastecimiento a sus clientes.

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Como parte de las acciones, Carlixplast informó que el ajuste de precios aplicará a todos los pedidos recibidos a partir del 30 de marzo. Además, las cotizaciones emitidas tendrán una vigencia limitada de siete días, debido a la inestabilidad del mercado.

La compañía aseguró que mantendrá la garantía de suministro, aunque los pedidos se gestionarán con base en el promedio mensual de compra de cada cliente.