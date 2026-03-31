VIDEOS | Emergencias por lluvias en Santander marcan el inicio de Semana Santa

El inicio de la Semana Santa en Santander ha estado acompañado por una serie de emergencias ocasionadas por las lluvias registradas en las últimas horas, que han generado afectaciones en diferentes municipios.

Uno de los casos más relevantes se presentó en San Vicente de Chucurí, donde la quebrada Palermo registró una creciente súbita que derivó en un deslizamiento de tierra en el sector de Tambo Redondo.

Situación similar se reportó en Piedecuesta, donde la quebrada Rio Hato también aumentó su caudal de manera repentina, generando afectaciones en la zona.

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Las lluvias igualmente impactaron la movilidad en importantes corredores viales. En la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, se reportaron caídas de rocas y árboles en jurisdicción de Curití y Aratoca, lo que representa riesgo para los viajeros durante este puente festivo.

Por otra parte, en Girón, se presentó el colapso de sistemas de alcantarillado, además de caída de rocas y árboles en la vía que conduce del aeropuerto hacia Floridablanca, complicando la movilidad en este sector del área metropolitana.

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Desde la Oficina de Gestión del Riesgo, el director Eduard Sánchez, indicó que “seguimos en permanente alistamiento, en comunicación con cada una de las entidades operativas del sistema”, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante sus desplazamientos en medio de la actual temporada de lluvias.

Las autoridades mantienen monitoreo constante en los puntos críticos de la región y no descartan nuevas emergencias si continúan las precipitaciones en el departamento.