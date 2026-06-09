Vigilancia preventiva y disciplinaria a PTAR en Barrancabermeja

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación confirmó que se inició a una vigilancia preventiva y disciplinaria a la PTAR San Silvestre en el municipio de Barrancabermeja por denuncias de presuntas demoras en la obra.

El Ministerio Público inició una verificación en el avance de las obras, los recursos que se han ejecutado y las dificultades que se han tenido para que se pueda tener la obra de saneamiento público.

“La actuación se da en medio de denuncias relacionadas con presuntos retrasos, posibles sobrecostos, manejo de anticipos y demoras en la ejecución contractual, situaciones que han generado preocupación en la comunidad y observaciones de organismos de control”, indicó la Procuraduría General de la Nación.

Además, dijo también la Procuraduría que se ha mantenido constantemente el seguimiento a esta obra y se seguirá con la vigilancia para que se garantice la ejecución de los recursos públicos y la garantía de los derechos colectivos.