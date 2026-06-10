Fueron capturados los presuntos responsables del doble homicidio en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a un hombre y aprehendió a un adolescente por su presunta participación en el doble homicidio ocurrido en el barrio Primero de Mayo de Bucaramanga.

Las víctimas fueron identificadas como Iván René Garzón Mantilla, de 32 años, y Martha Liliana Rueda Caballero, de 36. Según información preliminar, la comunidad alertó a las autoridades tras escuchar varios disparos cerca de la cancha del sector.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a las dos personas sin signos vitales, mientras que los responsables ya habían huido.

La Policía activó un plan candado que permitió la captura de un hombre y la aprehensión de un adolescente, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este caso.

“Se presenta la afectación a la vida de dos personas, entre ellas una femenina y un masculino. Como reacción, se activó un plan candado lo que logró la captura de un hombre y la aprehensión de un adolescente”, indicó el teniente Coronel, Gustavo de Jesús Palacio, Comandante de Estación Centro de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Según Palacios, las víctimas era reconocidas por tráfico de dogas.