Autoridades continúan obras para estabilizar terrenos en Medellín durante la época invernal

Durante esta época invernal, las autoridades continúan adelantando obras para la estabilización de terrenos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mitigar desastres relacionados con movimientos en masa y gestionar los riesgos asociados a fenómenos naturales.

La Alcaldía de Medellín priorizó un total de ocho frentes en las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique), 4 (Aranjuez) y 7 (Robledo).

¿Qué zonas son priorizadas?

Las obras se llevan a cabo en puntos críticos donde existen riesgos, emergencias y necesidades de atención por inestabilidad del terreno.

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Las intervenciones incluyen la construcción de muros de contención, la instalación de pasamanos, la adecuación de andenes, cunetas y escaleras, así como obras de drenaje y la implementación de técnicas como la hidrosiembra para la protección de taludes.

“Cada obra que avanzamos busca mitigar riesgos asociados a movimientos en masa, deslizamientos, desprendimientos de taludes, inundaciones y otros eventos relacionados con la inestabilidad del terreno”, añadió el secretario de Infraestructura de Medellín, Jaime Andrés Naranjo.

En barrios como Olaya Herrera y Cucaracho se desarrollan obras con muros de contención, andenes, cunetas y cobertura vegetal; mientras que en Fuente Clara y Monteclaro se realizan intervenciones en trinchos estructurales, cordones, escaleras y sistemas de drenaje.

Por otro lado, en Moscú, Popular y María Cano Carambolas se ejecutan trabajos de estabilización con mejoramiento del espacio público, y en La Piñuela se adelanta la recuperación de estructuras en gaviones para reforzar la contención del terreno.