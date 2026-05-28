Listo el calendario para elecciones atípicas de Tunja. El 26 de julio se elegirá el nuevo alcalde

En Tunja se adelantarán las elecciones atípicas a la Alcaldía el próximo domingo 26 de julio. Foto: Colprensa( Thot )

Tunja

Ya quedaron definidas las fechas y etapas que marcarán el desarrollo del proceso electoral atípico en Tunja.

El 27 de mayo comenzó el registro de comités inscriptores para candidaturas por grupos significativos de ciudadanos, así como de los comités promotores del voto en blanco y el periodo de recolección de apoyos.

Fechas clave del proceso:

28 de mayo al 11 de junio: inscripción de candidatos

19 de junio: finaliza el periodo de modificación de candidatos inscritos.

21 de junio: publicación oficial de candidatos.

11 de julio: fecha límite para modificación por revocatoria de inscripción.

16 de julio: publicación de listas de jurados de votación.

19 de julio: plazo máximo para la postulación de testigos electorales.

26 de julio: elección de alcalde de Tunja.

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez invitó a ciudadanos, movimientos y partidos políticos a conocer la Resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil que fija las fechas de esa elección.

“Invitamos a todos los movimientos políticos, a los interesados y a la ciudadanía en general a consultar esta resolución para conocer todas las etapas. Por parte de la administración municipal, damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía de que este proceso electoral se realizará con mucha transparencia integridad”.

Las autoridades electorales y organismos competentes acompañarán la jornada para garantizar las condiciones necesarias que permitan el normal desarrollo durante las elecciones en la ciudad.

Recordemos que las votaciones serán el 26 de julio y ya suenan al menos 10 candidatos para terminar el periodo constitucional en la alcaldía de Tunja.