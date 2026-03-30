Altas temperaturas generan una muerte masiva de peces en ciénaga de Murindó

Murindó, Antioquia

La alerta se activó el pasado 28 de marzo por habitantes del sector del municipio de Murindó, en Antioquia cuando reportaron la aparición de miles de peces muertos en la ciénaga conocida como Remacho. Estos peces fueron reconocidos bajo la especie boquipompos.

La autoridades de Corpourabá están estudiando el caso y explican que en primera instancia, este fenómeno comienza en el río Atrato que abastece esta ciénaga; debido al agua que desemboca en esta, se logró confirmar que hubo una disminución en la fluctuación hacia el llacimiento.

Al haber poco flujo y la poca sedimentación en las aguas de la ciénaga, los peces habrían fallecido por la poca oxigenación que estaban recibiendo.

Visitas de estabilización y diagnóstico

El cuerpo de Bomberos y la UMATA del Municipio de Murindó realizaron una visita diagnóstica y de intervención a la ciénaga, identificando que: si bien la situación es preocupante, se evidenció que el río mejoró y aumentó su nivel e incrementará la calidad de vida de las especies que habitan el lugar.

Se informó además a través del coordinador de la Territorial Atrato, César Mesa, que el día de mañana, 31 de marzo del presente año, se realizará la visita conjunta entre IIAP, el Insituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la UMATA de Murindó para establecer las posibles causas de mortandad de los peces y verificar la estabilización del fenómeno.

El Director General de Corpourabá, Alexis Cuesta, confirmó que los peces ya fueron retirados del área en dirección al río y resaltó además, que estos períodos secos son comunes, datan de toda la historia del municipio, especialmente en la zona y que las mismas corrientes hídricas tras estas sequías, logran estabilizarse a pesar de generar taponamientos.