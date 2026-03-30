En el marco de la Semana Santa se incautaron más de 340 animales silvestres en operativos en Urabá

Urabá

La comercialización ilegal de fauna silvestre en Urabá volvió a convertirse en el centro de los operativos ambientales en la región, se estuvieron adelantando de la mano con la Policía Ambiental una intensificación en contra del tráfico ilegal de estos animales silvestres en el occidente antioqueño.

Los controles se están concentrando en las jornadas pedagógicas en instituciones educativas y en la comunidad en general en las vías de la región con puntos abiertos al público; en especial en carnicerías, plazas de mercado y/o puntos de vente de alimentos.

Se realizó una identificación en torno al funcionamiento de tráfico y oferta ilegal de fauna silvestre en estos espacios de comercio y, según explicó el director de Corpourabá, Alexis Cuesta, en medio de los operativos se ha evidenciado comercialización de productos como: cola de babilla, carne de ponche, huevos de icotea, ejemplares de esta misma y huevos de iguana.

Fases de conscientización e intervención

Los controles se están realizando en dos fases principales. La primera se concentra en jornadas de sensibilización a comerciantes y ciudadanos sobre estas implicaciones ambientales que genera el tráfico de fauna silvestre y con base a la continuidad de esta etapa, se dará paso a medidas coercitivas que incluyen sanciones administrativas o procesos penales por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

Cifras en lo que va del 2025 hasta el día de hoy

Haciendo un recuento del año pasado, se hicieron cerca de 19 capturas por tráfico de fauna y en lo corrido de 2026 ya se contabilizan más de 340 aprehensiones de aniamles los cuales se encuentran a disposición de las autoridades ambientales para valoraciones veterinarias y liberación en hábitat natural.

Caso reciente y el llamado ambiental

El caso más reciente se dio en la subregión del Darién, en zona rural de Riosucio donde se capturó una persona que transportaba ilegalmente a un oso perezoso. Este fue rescatado y entregado para su recuperación.

El llamado desde las autoridades es que, durante esta Semana Santa, no se compre, no se consuma ni se comercialice la fauna silvestre, ya que, es una práctica que continúa poniendo en riesgo la biodiversidad de la región.