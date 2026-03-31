Este año van más de 3.600 atenciones de violencias basadas en género en Medellín

Violencia contra la mujer imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Ravikiran Rajagopal / EyeEm

Medellín

La Alcaldía de Medellín informó que en lo que va corrido del año las mujeres de Medellín han recibido más de 3.600 atenciones, a través de los mecanismos para prevenir y atender las violencias basadas en género.

Estas atenciones se han dado en la Línea 123 Agencia Mujer, la Casa Refugio, la atención psicojurídica en territorio, el mecanismo de defensa técnica y las medidas que atienden de manera integral y el acceso a la justicia.

En Semana Santa continúa la atención

Desde la Secretaría de las Mujeres indicaron que ninguna mujer estará sola en Medellín durante esta semana y el respeto de sus derechos es una prioridad para la Administración Distrital.

Todos los mecanismos de atención y protección se mantienen para las mujeres que se encuentren en riesgo o que sean víctimas de violencias basadas en género.

Mecanismos de atención

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, recordó que “los mecanismos de atención para las mujeres víctimas de violencias estarán activos y dando una respuesta oportuna e integral. Tenemos nuestra Línea 123 Mujer en la que pueden llamar en cualquier momento de emergencia y acceder a todos nuestros servicios”.

Para la funcionaria, se debe construir una ciudad para todas, libre de violencia; por ello las mujeres no estarán solas durante la Semana Santa.

El Distrito recordó que la atención psicosocial, jurídica y de acogida se mantiene en funcionamiento, “con la Línea 123 Agencia Mujer, que brinda atención las 24 horas del día, los siete días de la semana; la Casa Refugio, que recibe casos de alto riesgo; la orientación psicojurídica en territorio; la defensa técnica para representación legal; y las medidas como subsidios o alojamiento temporal otorgados por las autoridades competentes”.

Las autoridades buscan garantizar la respuesta especializada y oportuna sin importar el momento que se requiera, por medio del Proyecto de Seguridad Pública para las mujeres.

Las cifras de violencia contra las mujeres

Según el registro que tiene la Secretaría de las Mujeres de Medellín, entre 2025 y lo corrido de 2026, los mecanismos de atención de esta dependencia distrital han acompañado a 8.719 mujeres a través de la Línea 123 Agencia Mujer, han ofrecido 3.838 atenciones psicológicas, 3.537 jurídicas y 751 representaciones legales mediante el mecanismo de defensa técnica.

En la Casa Refugio se han protegido a 214 mujeres en este mismo periodo de tiempo.