Medellín tendrá tres días de duelo por el muerte del bombero Iván Darío Posada Gómez

Medellín

Mediante su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que decretó tres días de duelo por el fallecimiento del bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años . Este socorrista perdió la vida en un accidente cuando cumplía con su deber de proteger a la comunidad en el barrio La Toscana de la capital antioqueña el pasado fin de semana durante un incendio estructural.

“A su madre, Luz Estella, a su hijo Matías, a su familia, compañeros y al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín: toda nuestra solidaridad y abrazo en este momento tan difícil”, escribió en la red social.

La velación del bombero se realizará durante la noche del lunes y hasta la mañana del martes en la estación de bomberos de Guayabal. A las 11 de la mañana de ese día serán las exequias en la Catedral Metropolitana de Medellín, que será acompañado por parte de los compañeros, la familia y funcionarios de la alcaldía.