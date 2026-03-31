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31 mar 2026 Actualizado 03:12

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Medellín

Medellín tendrá tres días de duelo por el muerte del bombero Iván Darío Posada Gómez

Las exequias de este socorrista se realizarán este martes en la mañana.

Iván Darío Posada Gómez, bombero fallecido en Medellín

Iván Darío Posada Gómez, bombero fallecido en Medellín

Iván Darío Posada Gómez, bombero fallecido en Medellín

Medellín

Mediante su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que decretó tres días de duelo por el fallecimiento del bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años. Este socorrista perdió la vida en un accidente cuando cumplía con su deber de proteger a la comunidad en el barrio La Toscana de la capital antioqueña el pasado fin de semana durante un incendio estructural.

“A su madre, Luz Estella, a su hijo Matías, a su familia, compañeros y al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín: toda nuestra solidaridad y abrazo en este momento tan difícil”, escribió en la red social.

La velación del bombero se realizará durante la noche del lunes y hasta la mañana del martes en la estación de bomberos de Guayabal. A las 11 de la mañana de ese día serán las exequias en la Catedral Metropolitana de Medellín, que será acompañado por parte de los compañeros, la familia y funcionarios de la alcaldía.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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