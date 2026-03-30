Solo saben destruir: Federico Gutiérrez ante investigación de la ANLA contra Hidroituango

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, reaccionó al anuncio de la ministra de Ambiente, en 6amW de Caracol Radio, Irene Vélez, sobre la apertura de un proceso sancionatorio contra el proyecto Hidroituango por presuntas afectaciones ambientales durante su operación.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario defendió la gestión de EPM y cuestionó las críticas al proyecto hidroeléctrico, el cual será uno de los más grandes con 2400 megavatios hora.

“Estos solo saben destruir. El odio contra Antioquia se le nota demasiado. EPM es una empresa 100% eficiente”, escribió el alcalde.

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Defensa del proyecto Hidroituango

El mandatario local sostuvo que la hidroeléctrica ha sido fundamental para el sistema energético nacional y aseguró que su operación ha evitado posibles escenarios de racionamiento eléctrico en el país.

“Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento”, afirmó.

El alcalde también comparó la situación de EPM con la de otras empresas del sector energético y aseguró que la compañía pública de Medellín ha logrado recuperarse en los últimos años.

“Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín, ellos acabaron con Ecopetrol”, señaló.

La reacción del mandatario se da luego de que la ministra Vélez anunciara que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) iniciara una investigación para determinar si durante la operación del proyecto se habrían presentado posibles impactos ambientales relacionados con el manejo del caudal del río Cauca y el nivel de llenado del embalse.

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