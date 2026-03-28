Rendón y Fico responden a Cepeda tras reiterar críticas sobre narco y paramilitarismo en Antioquia

Las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda en Medellín, donde reafirmó sus críticas sobre la relación histórica entre narcotráfico, paramilitarismo y sectores políticos en Antioquia, provocaron reacciones inmediatas del gobernador Andrés Julián Rendón y del alcalde Federico Gutiérrez.

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El primero en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, quien aseguró que, pese a las críticas contra el departamento, Antioquia ha demostrado capacidad para superar los momentos más difíciles de su historia.

“Por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

En su mensaje, el mandatario enumeró lo que considera cuatro momentos críticos que ha enfrentado la región: “La peor época del narcotráfico y Pablo Escobar; las Farc, ELN, paramilitares, Clan del Golfo y todas las estructuras criminales y sus aliados; los que se robaron a Medellín; y este nefasto Gobierno Petro (y sus aliados)”.

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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también reaccionó a través de redes sociales, defendiendo el papel del departamento en el país.

“Si Antioquia resiste, Colombia se salva: estoy cada vez más firme en la defensa de este pueblo altivo que no se arrodilla sino ante Dios. Antioquia es muro de contención contra el comunismo”, señaló el mandatario departamental.