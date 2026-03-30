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30 mar 2026 Actualizado 16:25

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“Este proyecto tiene muchas alarmas”: Guillermo Realpe sobre Hidroituango

Guillermo Realpe, exsenador y expresidente de la junta directiva de Ecopetrol, habló en 6AM W y aseguró que lo que están haciendo la ANLA y el MinAmbiente es “cumplir con su cometido de control como autoridad ambiental”.

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Este lunes la ministra de Ambiente, Irene Vélez, reveló en primicia que se iniciará un proceso sancionatorio contra Hidroituango. Por lo anterior, diferentes sectores del país reaccionaron y una de las voces que se pronunció fue Guillermo García Realpe, exsenador y expresidente de la junta directiva de Ecopetrol.

En su primera intervención, Realpe aseguró que “este proyecto tiene muchas alarmas de todo tipo: en materia de diseño, en materia de infraestructura, en materia ambiental y sobre todo en materia de ejecución”.

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La investigación anunciada

Por otro lado, Realpe también se refirió a la decisión que tomaron las autoridades colombianas y la respaldó“.

“La ANLA actual y el Ministerio de Ambiente actual están cumpliendo con su cometido de control como autoridad ambiental y no tenemos que darle otra interpretación”, afirmó.

Y agregó: “No es un proyecto contra Antioquia, no es un proyecto contra la antioqueñidad, aquí hay que hacer control y análisis a todo el mundo en todo el país”.

Dijo, sobre la relevancia del proyecto que en “eso no hay discusión alguna, de ninguna manera. Por supuesto es el gran generador y el gran productor de energía en Colombia. La discusión es cómo se hizo el diseño, cómo se hizo la construcción, cómo se hizo el tema ambiental, y no discuto lo otro, porque hoy sale Hidroituango de operación y hay un gran apagón nacional”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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