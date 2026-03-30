Barrancabermeja refuerza acciones en zonas de riesgo por temporada de lluvias

Según el IDEAM, hasta junio se desarrollará la primera temporada de lluvias en el país. Un periodo que llega después de condiciones climáticas atípicas entre enero y marzo, marcadas por la influencia de frentes fríos.

Ante este panorama, la Alcaldía Distrital puso en marcha acciones preventivas para reducir riesgos en el territorio.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo se adelantan jornadas de sensibilización y recorridos en zonas críticas, especialmente en las comunas 3, 5 y 7, donde hay mayor riesgo de remoción en masa.

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Además, las autoridades advirtieron que durante la Semana Santa se prevén lluvias intensas, lo que podría aumentar las emergencias asociadas a esta temporada.

“Es importante precisar que esta Semana Mayor estará marcada por lluvias intensas en todo el territorio nacional, lo que significará que también tengamos un aumento considerable en nuestro distrito”, explicó Eduardo Ramírez Alipio, director de Gestión del Riesgo de Santander.

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Frente a este escenario, la administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de autocuidado como mantener limpios los canales y desagües, no arrojar basuras en calles o caños y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las autoridades insisten en que estas acciones buscan prevenir emergencias y proteger a las comunidades durante esta temporada de lluvias.