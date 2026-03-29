Advierten riesgos por lluvias y crecientes en Santander durante Semana Santa

El inicio de la Semana Santa en Santander coincide con un aumento de lluvias que ya mantiene varios ríos en niveles de alerta y eleva el riesgo de emergencias en diferentes zonas del departamento.

El río Lebrija se encuentra en alerta roja, mientras que otros como el Carare, Opón, Fonce y Suárez están en alerta naranja, lo que aumenta la probabilidad de crecientes súbitas y avenidas torrenciales.

En este contexto, las recomendaciones están dirigidas especialmente a quienes planean desplazarse o realizar actividades en zonas rurales durante estos días, donde son comunes los paseos a ríos y quebradas.

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“Las lluvias también aumentan el riesgo en las vías, donde se pueden presentar deslizamientos, caída de rocas o pérdida de banca, por eso la recomendación es a conductores y viajeros a extremar las medidas de precaución”, indicó Eduardo Sánchez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander.

Las condiciones también representan riesgos en las vías. La caída de árboles, deslizamientos, pérdida de banca y caída de rocas son algunas de las situaciones que podrían afectar la movilidad en distintos corredores del departamento.

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El llamado es a mantener la precaución tanto en carretera como en zonas cercanas a afluentes, especialmente en una temporada donde aumenta el flujo de viajeros.

Durante estos días, organismos de socorro y entidades operativas se mantienen en monitoreo y acompañamiento para prevenir emergencias y atender cualquier eventualidad.