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30 mar 2026 Actualizado 12:01

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“Oviedo viene de trabajar con María del Rosario Guerra e Iván Duque”: María Ángela Holguín

La excanciller colombiana habló en 6AM W sobre la campaña del centro político de cara a las elecciones presidenciales.

“Oviedo viene de trabajar con María del Rosario Guerra e Iván Duque”: María Ángela Holguín

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Kamila Correa

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