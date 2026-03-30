“La voz del centro no es la voz de Oviedo”: María Ángela Holguín pidió votar por Sergio Fajardo

La exministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, publicó un video a través de sus redes sociales en el que negó que el centro político esté representado por Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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En sus declaraciones, dijo que “la voz del centro no es la voz de Oviedo”.

Además, cuestionó aquellas voces que hacen un llamado para que su pareja, el candidato presidencial Sergio Fajardo, se una a Valencia y a Oviedo alegando que “ellos son el camino”.

“Yo les digo la verdad: no conocen a Fajardo, no hemos llegado a la primera vuelta porque la voz del centro tiene que ser escuchada”, sostuvo.

Y destacó la experiencia de Fajardo como alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y docente académico durante 25 años.

“Ha demostrado el respeto hacia los demás. Ese es el centro y ese es el centro que necesitamos que llegue a primera vuelta”, concluyó.

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La excanciller también recordó que el 31 de mayo “los colombianos podrán elegir una opción con experiencia y alejada de los extremos”.