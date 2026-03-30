La exsenadora Zulema Jattin no se retracta de afirmaciones sobre Álvaro Uribe

Hace un tiempo, el expresidente Álvaro Uribe denunció por injuria y calumnia a su antigua aliada Zulema Jattin.

Ella se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hacer aportes a la verdad acerca de la alianza entre políticos y paramilitares, cuando estaba acusada por la Corte Suprema de Justicia de concierto para delinquir dentro de la parapolítica.

En ese contexto, declaró que los paramilitares impedían que se hiciera campaña en ciertas zonas de Córdoba y que ella se lo había contado a Álvaro Uribe en 2002:

“(…) llamé al entonces candidato a la presidencia el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba en esos días en la finca de Montería, en jurisdicción de Montería, y le pedí que me recibiera (…) acudí a esa reunión en compañía del doctor Luis Felipe Villegas Ángel, que era congresista por Sucre y que también está presentando su nombre a las elecciones de la Cámara de representantes del año 2002, pero por el departamento de Sucre, y que tenía digamos allá unos problemas similares a los míos”.

El relato de Jattin agrega que, junto con Villegas Ángel, acudieron al Ubérrimo en enero de 2002:

“Le contamos al candidato, en ese momento candidato presidencial, por lo que estaba pasando en Córdoba y en Sucre, con nombres propios (…) y él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no sólo fuera mi testimonio de la prohibición de ser proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara esa prohibición”.

Al respecto, agregó:

“Pero era imposible la verdad en ese momento, que existiera un documento con un llamado de cualquier jefe paramilitar, pues estaba claro, que no podíamos ir a donde ellos no querían que fuéramos, y me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, pues él creía que lo mejor fuera que no, que no pusiera esa denuncia y que, y que tratará de hacer campaña en el resto del departamento”.

La afirmación ante un alto tribunal de que Álvaro Uribe le había aconsejado no presentar la denuncia contra la presión de los paramilitares ocasionó la denuncia del expresidente contra Zulema Jattin.

La querella llegó a la Fiscalía que citó a una diligencia de conciliación en la que un abogado de la firma De la Espriella Lawyers actuó como representante del expresidente. En la diligencia Uribe afirmó:

“Yo pretendo que la señora Jattin se retracte o aclare que es una interpretación de ella, anoto que nunca me lo dijo que conversaba mucho con ella y ella conversaba mucho conmigo, esa es una pretensión. La otra es en el ánimo de aconsejarla porque ella me fue a pedir un consejo, yo me refería a ella una persona menor hija de un amigo mío, yo no puedo negar que le hubiera si le hubiera preguntado si tenía prueba escrita, pero tiene que quedar claro que jamás le dije que no denunciara”.

Zulema Jattin, en esa diligencia, respondió que no iba a hacer declaración alguna que implicara una retractación. Es decir. que ratificaba lo que había dicho en la JEP.

Con o sin intervención de ella, el abogado Carlos Alberto Garzón, que le hizo las preguntas molestas, se quedó sin su trabajo en la Procuraduría.

La señora Jattin continúa siendo poderosa en la política de Córdoba y en el panorama nacional.

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