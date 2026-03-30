“Es un ausentista del 40% de las sesiones del Senado”: Uribe sobre Iván Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió nuevamente en contra del candidato presidencial Iván Cepeda, en un pronunciamiento emitido en sus redes sociales. En lo que llamó “el minuto Cepeda”, Uribe señaló al también senador de ser un “pésimo” congresista y “un ausentista del 40% de las sesiones”.

Además, lo acusó de sobornar testigos para que supuestamente lo acusaran. “Ni así pudo sustentar su afán de afectar mi reputación. Cepeda es un candidato del narco-terrorismo que benefició con impunidad”, dijo.

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“Cepeda ha sido pésimo senador. Ausentista del 40% de las sesiones. Se dedicaba a sobornar testigos para que acusaran, ni así pudo sustentar su afán de afectar mi reputación. Cepeda es candidato del narco-terrorismo que benefició com impunidad. Ayudó a pasar de 48 mil hectáreas de coca a más de 300 mil”, este fue su pronunciamiento a través de la red social X.

¿Por qué Uribe hizo este pronunciamiento?

El pasado 28 de marzo el candidato presidencial Iván Cepeda hizo un evento masivo en el parque San Antonio, en Medellín, y allí manifestó que nadie le va a prohibir visitar Antioquia. También lanzó ataques contra el expresidente Álvaro Uribe.

En medio de su intervención, manifestó que no se retractará de las declaraciones que generaron polémica semanas atrás sobre la relación histórica entre sectores políticos de Antioquia.

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“Hoy no vengo a retractarme, ni a arrepentirme, ni a rectificar lo que dije aquí en Medellín en ese gran acto del pasado 12 de febrero. Por el contrario, vengo a reafirmarlo, a decirlo con más contundencia”, afirmó Cepeda ante los asistentes.

Asimismo, en el mismo discurso señaló al expresidente Uribe, a quien vinculó con estructuras criminales durante el auge del narcotráfico y el paramilitarismo en Antioquia, además de afirmar que si se hablara de una lista de “personas no gratas” para el departamento, esta debería comenzar con el exmandatario y su hermano Santiago Uribe.

“Si queremos hablar de quién es persona no grata aquí en Antioquia, deberíamos comenzar esa lista por el caudillo de la extrema derecha, Álvaro Uribe”, manifestó.