Choque entre Iván Cepeda y el expresidente Uribe por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En medio de la carrera de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y el senador y candidato presidencial Iván Cepeda por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Álvaro Uribe aseguró que existiría una “responsabilidad política” de Petro y Cepeda en el crimen; según ha dicho, porque serían los causantes del fortalecimiento de la disidencia de la Segunda Marquetalia.

Según el exmandatario, Iván Cepeda “ayudó a Santrich, lo acompañó cuando salió de la cárcel. Todo eso facilitó la fuga de Márquez y de Santrich a Venezuela. Desde Venezuela anunciaron la creación de la Segunda Marquetalia”.

Y agregó: “Iván Cepeda fue un alcahuete, está comprobado, de Santrich (…) un alcahuete de Iván Márquez. A Miguel Uribe lo asesinaron los beneficiarios de la alcahuetería de Iván Cepeda”.

Cepeda le respondió: “Que vaya a los tribunales”

Ante las señalamientos, Iván Cepeda le respondió desde el Congreso y le pidió que vaya a los estrados judiciales.

“Demando del Centro Democrático, del expresidente y excandidato al Senado, Álvaro Uribe, que entable inmediatamente las acciones penales, y que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos, porque con él yo ya sé cómo es, es en los tribunales”.