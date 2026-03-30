Lunes 30 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Velatón en la plaza de Bolívar de Armenia como homenaje a los soldados fallecidos en el accidente en Putumayo. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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En los municipios de Armenia y Calarcá en el Quindío y con honores militares fueron sepultados dos de los 69 soldados que murieron en el accidente del avión en Putumayo.

Fue un fin de semana de duelo, llanto tristeza para las familias del cabo primero del Ejército Jairo Andrés Rincón Machado y el soldado Mateo Herrera López,

En medio del duelo nacional, las familias les dieron el último adiós a sus seres queridos en un camposanto en la capital del Quindío.

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Fueron momentos de mucho dolor, llanto, tristeza, desesperanza donde las familias recibió de manos de la Octava Brigada el Ejército Nacional la bandera nacional y una fotografía del héroe de la patria como parte de los honores que rindieron por parte de las autoridades en este difícil momento para esta familia en la ciudad de Armenia.

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El comandante de la Octava Brigada del Ejército, coronel Julián Andrés Arango visiblemente afectado y el mensaje “el mensaje es la solidaridad que tiene nuestro pueblo quindiano Cuyabro, obviamente el dolor que expresa ante este acto solemne en honor a nuestros soldados caídos.

Mensaje a la familia del soldado “estuve acompañando a la familia y el féretro de nuestros soldados quien pues también desafortunadamente pereció en este siniestro. Ese proceso de acompañamiento es el honor que le hacemos a nuestros héroes cuando caemos bien sea en combate o en cualquier situación especial.

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Eso es lo que nosotros nos lo manda la disciplina y la religión como soldados, hay un equipo psicosocial que lo destina a la fuerza para hacerle ese acompañamiento después de haber hecho los honores militares a nuestros caídos.

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Todo lo que se haga siempre se quedará corto ante una tragedia como esta y estos reconocimientos. yo pienso, que cualquier acto que hagamos va a ser insignificante ante la vida perdida de uno de nuestros héroes. Eso no tiene precio perder la vida, digámoslo así, por nuestra Colombia más, lo que nosotros los militares hagamos por nuestros héroes es mínimo.

A nuestros hombres que me escuchan a nivel nacional y regional, pues que Dios me los bendiga, que siempre estemos con Dios, que pues cuando Dios nos llama en diferentes situaciones especiales ya es porque él ha querido, pero nosotros no nos podemos cansar, seguimos trabajando.

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En la plaza de Bolivar de Armenia se llevó a cabo una ofrenda floral y una velatón por parte de las autoridades como homenaje a las 69 víctimas entre ellas los dos quindianos el soldado Mateo Herrera y el cabo primero Jairo Andrés Rincón Machado.

Las autoridades, como la gobernación del Quindío, los militares en uso de buen retiro y la cúpula militar de la Octava Brigada con calle de honor y a los pies de la estatua del libertador Simón Bolívar hicieron la ofrenda floral.

Los soldados, las autoridades y los ciudadanos encendieron una luz y elevaron oraciones por las familias de las víctimas, pero también por la recuperación de los que aún lucha por su vida en los hospitales en el país.

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Asegurados en centro carcelario para presuntos responsables del secuestro y hurto a una mujer en la modalidad de ‘paseo millonario’ en Bogotá. Se trata de Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, quienes aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Por petición de la fiscalía general de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, como presuntos responsables del secuestro y hurto a una mujer Diana Ospina oriunda del Quindío en la modalidad conocida como ‘paseo millonario’, el pasado 22 de febrero en Bogotá.

Estas dos personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en las localidades de Kennedy y San Cristobal, en el sur de la ciudad.

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Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la víctima tomó un taxi, conducido por Juan Pablo Gómez, en el sector de Chapinero con destino a su casa.

El recorrido fue seguido de cerca por un carro particular en el que se movilizaba un grupo de hombres, del que hacía parte Diego Armando Gómez, que esperó la detención del taxi en el barrio Santa María del Lago para abordarlo violentamente y someter a la pasajera.

Los asaltantes intimidaron permanentemente a la mujer para obligarla a entregar dinero en efectivo y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y otros productos financieros, logrando así apoderarse de 40 millones de pesos.

Luego de más de 40 horas de retención ilegal, la víctima fue abandonada en la vía que conduce de Bogotá a Choachí (Cundinamarca).

Por estos hechos, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los hermanos Gómez Cardozo los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Los cargos fueron aceptados.

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En una acción conjunta entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, la Policía de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron un operativo en zona rural del municipio de Salento que permitió la captura de una persona por aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

El procedimiento se realizó en la vereda Canaán, donde los uniformados, con apoyo de guías caninos y en medio de labores de prevención y control contra la deforestación, incautaron 63 bultos de carbón vegetal, con un peso aproximado de 1.230 kilogramos.

Este tipo de actividades generan graves afectaciones al entorno natural, ya que implican la tala de árboles y la transformación de madera en carbón, proceso que produce altas temperaturas y emisiones de humo que impactan negativamente los ecosistemas y la fauna de la región.

El material incautado fue dejado bajo custodia de la CRQ, mientras que la persona capturada fue puesta a disposición de la fiscalía general de la Nación para su respectivo proceso judicial.

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La Policía Nacional en el departamento del Quindío con sus más de 1.900 hombres y mujeres, garantizarán la seguridad durante las actividades que se celebrarán en el marco de la Semana Mayor.

Con un componente logístico, tecnológico y de talento humano que estará enfocado en 8 planes y 4 campañas estratégicas para proteger la integridad de todos los feligreses y turistas. Todo un componente logístico, tecnológico y de talento humano estará enfocado en 8 planes y 4 campañas estratégicas para proteger la integridad de todos los feligreses y turistas. 1.

Se identificaron 20 tramos viales donde se desplegarán campañas, planes, programas de sensibilización y orientación para los turistas nacionales y extranjeros. 001 servicio de Policía continuo en los peajes y vías nacionales, los días 27 de marzo y 1 de abril (plan éxodo), y el 5 de abril (plan retorno). Donde se estima una mayor afluencia de vehículos en todo el país.

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Acompañamiento a prestadores de servicios turísticos: “Turismo responsable y Seguro”. 1.712 uniformados policías de protección al turismo y protección al patrimonio nacional, quienes realizarán actividades de control y vigilancia a los diferentes entornos turísticos y religiosos.

Prevención en explotación comercial de niños, niñas y adolescentes: “Entornos seguros para la niñez”. Se realizarán acciones de gestión con las entidades gubernamentales buscando prevenir los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes y trata de personas.

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Con el propósito de brindar una experiencia acogedora y segura a quienes visitan el ‘Corazón de Colombia’, el Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, en articulación con la Policía Nacional y la Alcaldía de Calarcá, realizó una jornada de bienvenida a turistas en el sector del Alto de La Línea.

En este espacio se socializó la campaña de promoción ‘Quindío, Corazón de Colombia: ¡No me creas, vívelo!’, invitando a los viajeros a disfrutar del destino desde la experiencia.

Durante la jornada, la titular de la cartera departamental, Juana Camila Gómez Zamorano, junto a su equipo de trabajo y las especialidades de Turismo, Gaula, Infancia y Adolescencia, y Tránsito y Transporte, de la Policía, brindaron un saludo de bienvenida a los visitantes, acompañado de la entrega de recordatorios.

Asimismo, se compartieron mensajes pedagógicos orientados a promover un turismo responsable, la seguridad vial, el respeto por los recursos naturales y la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Señaló que se proyecta una ocupación hotelera superior al 80%, y resaltó el fortalecimiento del flujo de turistas internacionales gracias a la operación diaria de vuelos de la aerolínea Spirit Airlines desde y hacia Estados Unidos a través del aeropuerto internacional El Edén, lo que dinamiza la llegada de visitantes al departamento.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con La secretaria de turismo del Quindío, Juana Camila Gómez que indicó “acciones bien importantes en materia de recolección de residuos sólidos, teniendo en cuenta que, durante varias temporadas anteriores, pues se ha presentado algunas situaciones lamentables en algunos municipios del departamento por la no recolección de estos en los horarios establecidos.

Sin embargo, en este comité se invitaron a las empresas prestadoras de servicios de aseo en los municipios y en mesas de trabajo también anteriores desarrolladas desde la Secretaría de Turismo industria y comercio, se han establecido unos planes de contingencia.

Entre ellos incluso que, entre las mismas empresas, sea su jurisdicción o no, puedan generar unas articulaciones para que en el momento en que alguno agote sus capacidades operativas o de respuestas, pues se puedan apoyar en otra empresa prestadora para no generar estos traumatismos y esta mala imagen. No solo a los turistas, sino a las personas que residen en los diferentes municipios.

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También se tendrán acciones importantes en parques nacionales naturales, recorremos que, pues que allí existe una sentencia que declara el parque como sujeto de derechos, donde también hemos venido realizando de una realizando unos trabajos muy articulados con la alcaldía de Salento, con el ejército, con la policía, con la Corporación Autónoma Regional del Quindío y donde durante esta semana incrementaremos ese tipo de controles y de acciones a realizar allí.

Recordarle a la comunidad que desafortunadamente en años eh anteriores se han tenido unas situaciones lamentables, pero esto se ha debido también a la falta de información, a la falta de responsabilidad y a la falta de consulta antes de comprar un tour, antes de comprar este tipo de planes para subir a parques. Recordemos que los guías deben estar acreditados.

Recordemos que ante la CRQ se deben tramitar unos permisos para la poder transitar por esos predios que se encuentran en áreas de conservación natural, que el tránsito es autorizado a través de un acto administrativo por la Corporación Autónoma municipal del Quindío, que en la página de parques se encuentra publicada toda la información de cuáles son esos guías autorizados.

Entonces, es invitarlos a que tengamos un poco de control, ya que cuando tomemos la decisión de realizar este tipo de compra de planes o de paquetes, pues nos cercioremos de que efectivamente sean entidades, empresas o guías autorizados.

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La gobernación del Quindío junto a la Octava Brigada del Ejército Nacional; realizará el encuentro para el recibimiento de los turistas al Quindío, bajo el programa “Quindío Seguro, Viaja Seguro” una estrategia institucional que busca fortalecer la seguridad durante la temporada de Semana Santa y brindar confianza a propios y visitantes que llegan a nuestro departamento.

Este importante encuentro contará con la presencia de la fuerza pública y autoridades departamentales, quienes de manera articulada darán la bienvenida a los turistas en uno de los principales corredores de ingreso al Quindío.

Durante la jornada se socializarán las medidas de seguridad, los dispositivos de control y las recomendaciones para disfrutar de los diferentes eventos religiosos, culturales y turísticos programados en el departamento.

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Altas expectativas de gremios en el Quindío por la temporada de Semana Santa instan autoridades de tránsito a generar plan de contingencia para garantizar la movilidad

De cara a la temporada turística de la Semana Santa, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada manifestó que son altas las expectativas puesto que es una época muy importante para el sector por la alta afluencia de visitantes.

Reconoció que será muy positiva porque eso lo han demostrado los años anteriores y aspiran sobre todo a que el clima mejore para que no impida el desarrollo de las diferentes actividades y atractivos que ofrece el departamento.

Asimismo, se refirió a la situación en materia de movilidad donde considera es clave la articulación con los organismos de tránsito para generar todas las condiciones.

Espera que el Instituto Nacional de Vías este alineado con el plan de contingencia por si se presenta alguna novedad no genere afectación para el flujo vehicular y lo otro va encaminado a lo local en los municipios de Salento, Filandia y Armenia.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Planeación, hizo entrega preliminar al equipo técnico de la alcaldía de Circasia de los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio para su revisión y emisión de conformidad, y así programar la estrega oficial por parte del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya al alcalde del ‘Municipio Libre del Quindío’, Julián Andrés Peña Sierra.

Esta socialización contó con la participación de la consultora Construcciones de Colombia SAS, firma encargada de realizar los estudios y que detalló el contenido entregado a la administración local, el cual incluye una cartografía a escala para la zona rural, y otra a escala que corresponde a la cabecera municipal.

Este insumo es fundamental para que Circasia pueda avanzar con la actualización de su Esquema Básico de Ordenamiento Territorial. Cabe anotar que el estudio hace parte del proyecto financiado por regalías, con el que la gobernación busca aportar con este instrumento a la planificación del territorio en 10 municipios del departamento, como muestra del compromiso de la administración departamental con el desarrollo territorial del Quindío.

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información relacionada con la convocatoria relacionada con los Pagos por Servicios Ambientales – PSA, el Gobierno del Quindío a través de la Secretaría de Agricultura presentó detalles operativos sobre cómo se ejecutará en esta edición, el programa con el que destina inversión en la conservación y protección de áreas estratégicas para el ecosistema. Cabe recordar que este proyecto busca impactar en el presente año 200 hectáreas.

Para esto, brinda incentivos económicos a los propietarios, poseedores y tenedores de buena fe, de predios que cuenten con áreas de bosque protegidas y conservadas entre 1 y 10 hectáreas, y que estén en zonas de influencia de las bocatomas de los acueductos municipales. Estas personas pueden realizar la inscripción de sus bienes en las Alcaldías del departamento, en el piso 10 del CAD o a través de la página web del Gobierno del Quindío, www.quindio.gov.co.

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La Secretaría de Infraestructura informa a la ciudadanía sobre la modificación al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el marco de la obra que se ejecuta en el barrio Villa Liliana, con el fin de optimizar la movilidad y garantizar la seguridad de conductores y peatones durante el desarrollo de los trabajos. Estas medidas contemplan ajustes en la circulación vehicular y la implementación de nuevos desvíos en el área de intervención.

De acuerdo con el ajuste del PMT, los vehículos que ingresen por la carrera 40A deberán desviarse por la calle 51, continuar por la carrera 39A y posteriormente tomar la calle 46 para salir nuevamente a la calle 40A. En este tramo se habilitará un contraflujo entre las calles 45 y 44, permitiendo la continuidad del tránsito en dirección hacia el sector de Montevideo.

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Por su parte, los vehículos que se movilizan desde Montevideo con sentido hacia Cibeles podrán transitar por la carrera 40A y tomar la salida hacia la avenida de Occidente, garantizando así una conexión fluida con las principales vías del sector. Estas rutas alternas han sido definidas para minimizar afectaciones y mantener la movilidad en la zona durante la ejecución de la obra.

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Avanza en un 60% la reposición del alcantarillado en la avenida Ancízar López

La reposición parcial del sistema de alcantarillado en la avenida Ancízar López alcanza un avance físico del 60%, consolidándose como una intervención clave para el mejoramiento de la infraestructura sanitaria del sector.

Cabe recordar que este proyecto ejecutado por Empresas Públicas de Armenia contempla la reposición de 213 metros de tubería principal, junto con la renovación de las conexiones domiciliarias de las viviendas ubicadas sobre la carrera 12, entre calles 10 y 11, con una inversión superior a los $590 millones de pesos.

Actualmente, las labores continúan con la instalación de tubería principal de 12 y 14 pulgadas y la reposición de conexiones domiciliarias en la avenida Ancízar López, así como la adecuación de sumideros, con el propósito de optimizar el sistema y garantizar un mejor servicio para la comunidad.

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La candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia desde Armenia dijo que independiente de los resultados de las encuestas su misión es “trabajar, trabajar y trabajar”

La aspirante a la presidencia llegó al hotel Mocawa Plaza una hora y 30 minutos después de la hora programada con los periodistas y medios de comunicación de la capital del Quindío para hablar de las propuestas de su campaña, los temas de coyuntura nacional y de las necesidades del departamento.

Una de los temas fue el resultado reciente de la encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica para EL TIEMPO, donde Iván Cepeda obtiene un 37,5% de la intención del voto presidencial. Les siguen Abelardo de La Espriella con un 20,2% y Paloma Valencia con un 19,9%.

Paloma Valencia “En los temas centrales de las encuestas, yo me siento muy halagada con los colombianos de que estén creyendo en este proyecto político. Me alegra saber que hoy en Colombia hay una opción que puede ser capaz de derrotar al heredero de Petro al senador Cepeda, que es el senador que es el papá de la paz total, que tiene a este país con 40000 muertos, con 80% más de terrorismo, con que cada 20 horas se reclute un niño de nuestro país. Esa paz total no puede ir más.

Yo le pido a los colombianos que voten en contra de la paz total, que voten por Paloma y por Oviedo y sobre las encuestas buenas, malas o regulares, la respuesta siempre será la misma, trabajar, trabajar y trabajar”

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Desde la plaza de Bolívar de Armenia, la candidata presidencial del centro Democrático Paloma Valencia también le respondió al candidato Iván Cepeda luego de las declaraciones en Medellín.

Ante cientos de asistentes, seguidores y militantes del Centro Democrático, que acudieron con banderas de Colombia, camisetas, pancartas, letreros para apoyar a la aspirante presidencial.

En ese escenario Paloma Valencia en plaza pública y sus críticas a la paz total “Nosotros vamos a recuperar la seguridad y lo primero que vamos a hacer es acabar la paz total de Cepeda. Ahí oí al señor Cepeda llegando a Antioquia a reafirmar que los vínculos de los antioqueños con la criminalidad, que miren en el internet quién es el que abraza asesinos, Miren en el internet, ¿quién es el que ha abogado? Y porque la criminalidad queda impune.

Aquí que no nos digan. ¿De dónde viene la plata del hijo de Petro? Que dicen que él no crio, pero con el que financiaron la campaña. Vienen a hablar de la violencia en Colombia y nos vienen a decir que Colombia ha estado mal gobernada y que por eso no es el país que nos merecemos.

Y agregó “Este país lo han gobernado y ha logrado estar igual que Perú, igual que México, igual que varios países vecinos y eso que la izquierda se han cargado de alentar guerrillas para que nos maten y nos asesinen y nos tengan condenados a la pobreza.

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Sobre las obras de la región como el aeropuerto y las dobles calzadas la candidata expreso “En el tema del aeropuerto, mire, las apps hay que sacarlas adelante porque necesitamos que el país se desarrolle. Hay que buscar el mecanismo para que el sector privado nos ayude a la construcción de ese aeropuerto que es de fundamental importancia para el centro del país.

Yo creo que hay que hablar con las autoridades, gobernadores y alcaldes y priorizar las obras de acuerdo con las exigencias y la importancia estratégica que tiene para el departamento. Yo no voy a decirle ahorita que nos vamos a comprometer con una o con otra, porque lo que necesitamos es que sea lo que el Quindío quiera. Mi compromiso es que aquí estaremos hablando.

Yo aquí tengo una lista de todas las obras pendientes que tiene el departamento. ¿Sabe qué fue lo que más me dolió? Qué son obras que vienen de gobiernos anteriores y este gobierno las dejó empantanadas. La doble calzada Calarcá Armenia, que iba a ser una realidad. 700 m llevamos avanzados en eso, no hay nada que hacer. La doble calzada Armenia-Montenegro – Quimbaya - Cartago, ahí lo que nos cuentan es que van 2.4 km y que el gobierno Petro la dejó empantanar, la doble calzada Calarcá – Paila que no anda mucho, la autopista del café ahí está también pendiente. Es que son muy muchas, lo de las vías secundarias del departamento que están todas muy acabaditas.

Yo ya les hablé de nuestro gran plan vial campesino, pero yo creo que aquí necesitamos también hablar de los anillos viales de Armenia para mejorarle el tráfico y tenemos que hablar del problema del agua de Armenia y de los municipios vecinos, porque este departamento vive del turismo y el problema del agua se nos está volviendo un agobio. Eso hay que resolverlo con una prioridad

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Hoy se llevará a cabo sesión descentralizada de la Asamblea Departamental a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Municipal de Quimbaya. Atendiendo la invitación realizada por la corporación, estarán presentes la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, el Plan Departamental de Aguas - PDA Quindío y la Secretaría de Salud, con el propósito de socializar ante la comunidad quimbayuna las acciones y avances que se vienen desarrollando desde la administración departamental.

Temas como el plan de contingencia para la construcción del nuevo hospital de Quimbaya, las soluciones de vivienda y la recolección de residuos sólidos en el municipio, serán abordados en este espacio, impulsado por proposición de los diputados César Augusto Londoño López y Francisco Javier López Díaz, con el fin de dar claridad frente a temas de gran impacto para la comunidad.

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La gobernación del Quindío Santa no se prestará servicio al ciudadano en el Centro Administrativo Departamental. La medida aplica para todos los trámites y atenciones presenciales durante esos días.

La decisión obedece a que la jornada fue compensada previamente por los funcionarios de la administración, lo que permite otorgar este espacio de descanso institucional.

La atención al público se reanudará el próximo lunes 6 de abril en el horario habitual, de 7:30 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:30 p.m. Para esa fecha, todo el personal estará disponible para atender las solicitudes de la ciudadanía

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Con la participación de la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, fue presentada la octava versión de las Olimpiadas Municipales de Matemáticas, una iniciativa liderada por la Institución Educativa Laura Vicuña, y en la que se confirmó la participación 560 estudiantes de la capital quindiana.

El certamen académico, organizado junto a la SEM, contará en esta edición con la participación de 28 instituciones educativas oficiales del municipio, para un total de 560 estudiantes. La primera ronda clasificatoria se realizará el próximo jueves 4 de junio, la final el viernes 4 de septiembre —con participación exclusiva de quienes clasifiquen— y la premiación será el jueves 16 de octubre, cuando se reconocerá el mejor desempeño institucional e individual.

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En deportes, José Thomás Nieto, integrante de la Liga Quindiana de Atletismo, impuso un récord nacional en salto con pértiga, con una marca de 5,54 metros en el torneo Masted Rider, realizado en el estadio de atletismo de la Universidad Texas Tech, en Lubbock, Estados Unidos.