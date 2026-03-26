Jueves 26 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Corte Suprema condenó al senador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por caso ‘Marionetas 2.0’ El alto tribunal lo absolvió del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por su participación en una red de corrupción en la contratación pública, en el proceso conocido como “Marionetas 2.0”. El alto tribunal concluyó que el congresista hizo parte de un entramado que direccionaba contratos estatales a cambio de pagos ilegales.

En la parte resolutiva del fallo, la Corte fue explícita: “condenar a Ciro Alejandro Ramírez Cortés (…) como autor del concurso heterogéneo de los ilícitos de concierto para delinquir agravado (…) autor del punible de cohecho propio (…) e interviniente del punible de interés indebido en la celebración de contratos”, por las razones expuestas en la sentencia.

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Como consecuencia, el tribunal “impone (…) las penas principales de doscientos setenta y nueve (279) meses y ocho (8) días de prisión”, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas y una millonaria multa. En términos prácticos, la condena equivale a cerca de 23 años de prisión.

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La decisión también precisa algunos alcances del fallo. Por ejemplo, la Corte resolvió “absolver (…) del punible de interés indebido en la celebración de contratos” en relación con algunos contratos específicos mencionados en el expediente.

Sin embargo, negó cualquier beneficio sustitutivo de la pena: “negar (…) la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria”.

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Ciro Ramírez rechaza condena y anuncia apelación ante la Corte Suprema

En entrevista con Caracol Radio, el senador Ciro Ramírez aseguró que no existen pruebas en su contra tras ser condenado a 23 años por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y afirmó que buscará revertir el fallo en segunda instancia.

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Al explicar su reacción, Ciro Ramírez insistió en que durante el proceso judicial no se valoraron elementos fundamentales de su defensa. «...No tuve en cuenta los testimonios de todas las personas vinculadas a este proceso...», afirmó, al detallar que alcaldes, gobernadores y otros actores mencionados en el expediente declararon no conocerlo, ni haber tenido relación con él en los convenios investigados.

Más información Miércoles 25 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Frente a este panorama, Ciro Ramírez confirmó que su defensa ya prepara la apelación ante la Sala de Casación Penal. «...Tenemos la fe puesta en la apelación y sabemos que soy inocente; ratifico mi inocencia ante los colombianos...», expresó, asegurando que espera que en segunda instancia se revise a fondo el expediente y se logre una sentencia absolutoria.

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Por la presunta suscripción irregular de contratos en las Secretarías departamentales de Educación y de las Tecnologías de la Información, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar adscritos a la Alcaldía de Armenia

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia indicó que, según información publicada en medios de comunicación locales, un senador y una exconcejala del municipio denunciaron la aparente celebración de manera directa de varios convenios interadministrativos con una empresa, con lo que habrían evadido las licitaciones públicas que estaban obligados a realizar.

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Con la apertura de la indagación previa, el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los posibles disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas.

El senador Ariel Ávila hace un mes en Armenia en compañía de la exconcejala Stefany Gómez señaló “Dos secretarías, la de Educación y las TIC, firmaron convenios interadministrativos con un contratadero que se llama Aldesarrollo que supera los $100.000 millones de pesos en los últimos años. Con Aldesarrollo se utilizó la figura de convenios interadministrativos para saltarse las licitaciones y la Ley 80”.

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El gerente de Empresas Públicas de Armenia sostuvo que trabajan en derecho ante la advertencia de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades en convenios

Recordemos que iniciando el mes de marzo la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo por 54 mil millones de pesos entre la alcaldía de Armenia y Empresas Públicas de Armenia para obras de alcantarillado.

Frente a este tema, el gerente de la entidad Paulo Cesar Rodríguez fue claro que están trabajando y haciendo las cosas en derecho. Enfatizó que tienen la tranquilidad desde la parte legal y jurídica que lo realizado es conforme a la ley, sin embargo, son respetuosos de los organismos de control.

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Señaló que el convenio sobre el plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos fue enmarcado dentro de un fallo del tribunal administrativo del Quindío que vincula a seis entidades donde solo tres han hecho esfuerzos para cumplir.

Resaltó que es un proyecto ambicioso que a valores del año 2020 estaba en 530 mil millones de pesos que apunta a descontaminar el 100% de las fuentes hídricas de la ciudad. Fue tajante al decir que es clave no satanizar los convenios ya que es una forma legal de lograr aunar esfuerzos para cumplir con su objetivo.

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Del Quindío ya son dos los militares víctimas mortales del accidente del avión de la FAC en el Putumayo, un soldado y un cabo primero que enlutan a dos familias de ese departamento.

El Gobierno del Quindío, en cabeza del señor Gobernador Juan Miguel Galvis Badoya, lamenta profundamente la situación ocurrida en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que perdieron la vida varios integrantes del Ejército Nacional.

Esta tragedia enluta especialmente a dos familias quindianas: la del soldado profesional Mateo Herrera López, del municipio de Armenia, y la del suboficial Cabo I Jairo Andrés Rincón Manchado, del municipio de Calarcá.

Enviamos un mensaje de fortaleza, respeto y solidaridad a sus seres queridos. Desde el Gobierno departamental acompañaremos, en articulación con el Ejército Nacional, los actos y honores militares que se llevarán a cabo, así como las ceremonias de despedida en su tierra.

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Tras la tragedia por el accidente en Putumayo que deja a dos familias quindianas sin sus seres queridos, desde la iglesia católica en el Quindío exhortan a tomar medidas preventivas para evitar nuevos hechos

Monseñor Carlos Arturo Quintero Obispo de la Diócesis de Armenia elevó un mensaje de solidaridad para las familias que atraviesan es trágico momento. Dio a conocer que otra familia quindiana se ve afectada puesto que en este hecho falleció la sobrina del párroco del santuario de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Martín Uberto Rojas.

Dijo que duelen mucho este tipo de situaciones puesto que son soldados que han dado su vida por la patria y por eso el luto lo vive todo un país.

Fue tajante al mencionar que no es momento para echar culpas sino generar las acciones contundentes para prevenir este tipo de accidentes. Resaltó que como iglesia católica acompañarán a las familias desde la oración, desde la solidaridad y desde la esperanza cristiana.

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En inmediaciones del barrio Berlín de Armenia se registró un nuevo caso de homicidio.

El hecho se registró en la tarde de este miércoles 25 de marzo donde un hombre de 33 años de edad fue asesinado con arma de fuego por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del hecho.

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Ely, canino del Ejército Nacional, halló más de una tonelada de marihuana en el Quindío

En un puesto de control de rutina fue posible para las tropas del Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos Regional N.º 3 hallar un camión cargado de estupefacientes, y a su vez efectuar la captura en flagrancia del conductor.

Tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 5, adscrito a la Octava Brigada del Ejército Nacional, y la Policía Antinarcóticos, Regional N.º 3, lograron la incautación de 1250 kilogramos de marihuana en el departamento del Quindío

La operación se llevó a cabo en un puesto de control ubicado en el eje vial entre Calarcá y Cajamarca, específicamente en el sector del túnel de Anteojos, donde los soldados realizaron la señal de «pare» a un camión que cubría la ruta desde el suroccidente del país hacia el centro del territorio nacional.

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Durante la inspección al automotor, que transportaba bultos de estuco, se empleó un binomio canino especializado en detección de sustancias narcóticas, compuesto por Ely y su guía.

Gracias a la pericia del ejemplar canino, se emitió una señal de alerta sobre varios bultos, lo que permitió adelantar una revisión más detallada.

Como resultado, se hallaron 1450 paquetes que contenían aproximadamente 1250 kilogramos de marihuana, los cuales estaban ocultos dentro de los bultos de estuco, con un promedio de 4 kilogramos por unidad. Este cargamento, presuntamente perteneciente al GAO-r Frente 57 Yair Bermúdez, tendría como destino final la ciudad de Bogotá.

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En el procedimiento fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Llama la atención que cada paquete tenía la marca: «plata o plomo», con la imagen del rostro de un narcotraficante. Esta evidencia, ahora hace parte de la investigación de la autoridad competente, para determinar la procedencia exacta del alucinógeno.

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Con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre durante la temporada de Semana Santa, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) anunció la puesta en marcha de un plan especial de control y sensibilización en diferentes puntos del departamento.

Las acciones se desarrollarán en el marco del Comité Interinstitucional de Control al Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre, teniendo como punto central el municipio de Salento, específicamente en el retén La Playa, donde se instalarán puestos de controles permanentes desde el 25 de marzo hasta el Domingo de Resurrección.

Durante estas jornadas, la CRQ adelantará procesos de educación ambiental dirigidos a turistas y visitantes que accedan a zonas de alta afluencia como el Valle de Cocora, con el fin de informar sobre la importancia de no extraer fauna ni flora silvestre y de respetar las áreas de conservación de la entidad, las cuales se encuentran cerradas al público y requieren permisos especiales para su ingreso.

Asimismo, la entidad realizará recorridos de control en centros de acopio y plazas de mercado de los diferentes municipios del departamento, así como en el terminal aéreo, el terminal terrestre de Armenia y los terminales satelitales, donde se brindarán capacitaciones sobre tráfico ilegal de fauna dirigidas a conductores, viajeros y comunidad en general.

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Mónica Jaramillo, líder del área de Fauna Silvestre de la CRQ, resaltó que: “van a estar cubiertas las rutas como el Camino Nacional, la ruta hacia La Línea desde el sector de Versalles, el Río La Vieja, Quimbaya, Montenegro, Armenia y vamos a tener un despliegue 24-7 durante todos estos días.

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Buena Noticia, la aerolínea Spirit Airlines ya está operando vuelos todos los días por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia en la ruta hacia Estados unidos lo que incrementará la llegada de turistas extranjeros en la semana santa.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Juana Camila Gómez, secretaria de turismo del departamento del Quindío y la confirmación de la conectividad aérea internacional “Durante la Semana Santa del año anterior, pues teníamos únicamente tres vuelos directos con Spirit, pero para este año durante esta misma semana vamos a tener ya siete rutas directas, lo que corresponde a 14 vuelos, por lo cual se prevé lógicamente un aumento en el flujo de turistas desde y hacia el departamento del Quindío.

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Sobre el tema Spirit “es supremamente importante, además tengamos en cuenta que Spirit amplió desde el pasado 17 de marzo y hasta el 23 de agosto que da cuenta esto, pues que efectivamente la conectividad de nuestro territorio está mejorando, pero que asimismo todas estas aerolíneas pues están pudiendo alcanzar su punto de equilibrio y es atractivo y rentable para las aerolíneas volar desde y hacia el departamento del Quindío.

es rentable para las aerolíneas o por lo menos para Spirit en este momento que está generando este tipo de rutas y están ampliación porque recordemos que no es la única vez, el año pasado también durante dos meses tuvimos ampliación en las frecuencias, estuvo en 6 días, ya esta es por más meses y por más días.

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Recordemos pues también que desde la secretaría hemos venido generando algunos avances y algunos diálogos con otras aerolíneas esperando pues nuevamente el regreso de Copa. Esto se debe vuelvo y reitero nuevamente a la falta de aviones a la entrega oportuna de los aviones de esta aerolínea,

pero igual seguimos siendo un destino en el mapa de Copa para retornar sus rutas y por qué no aperturar nuevas rutas esperamos pues prontamente. Una vez ellos revisen estadísticas, planes de mercadeo, planes de marketing que nosotros les hemos entregado, podamos tomar decisiones y estarlas eh contando prontamente.

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La Secretaría de Infraestructura Municipal informó que, con una inversión total de $45.160.400.397, y que incluye obra e interventoría, avanza la obra del Intercambiador Vial de la carrera 19 con calle segunda norte, uno de los proyectos estratégicos más importantes para el desarrollo vial de la ciudad, liderado por la administración del alcalde James Padilla García, consolidándose como la principal apuesta en materia de infraestructura durante su gobierno.

De acuerdo con el más reciente comité de obra, el proyecto registra un avance del 16,20 %, evidenciando el cumplimiento de la programación establecida y el compromiso de los equipos técnicos y contratistas vinculados a su ejecución.

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Actualmente, los trabajos se desarrollan conforme a los tiempos previstos, avanzando en la fase tres del Plan de Manejo de Tránsito, PMT. En esta etapa se podrán presentar cierres totales de corta duración, no superiores a 20 minutos, especialmente durante maniobras de izaje de estructuras metálicas para la construcción de pilotes.

Estas actividades implican ajustes temporales en la movilidad, con desvíos por la carrera 19 hacia la calle tercera (sector El Vaquero), conexión con la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar y acceso al coliseo.

De igual manera, las rutas de transporte público hacia el norte adoptarán este recorrido, mientras que en sentido norte–sur se deberá transitar por la carrera 23, donde se habilitará un giro a la izquierda en la avenida Los Camellos con semaforización. Se garantizará además el acceso a residentes y comerciantes de Nisa Bulevar en sentido sur–norte.

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La Secretaría de Infraestructura Municipal hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a los conductores y peatones, para que acaten las indicaciones del personal de tránsito y de obra, y tengan paciencia durante el desarrollo de estas actividades. “Esta intervención es fundamental para mejorar la movilidad y contribuir al crecimiento ordenado de Armenia, por lo que se agradece la comprensión y colaboración de la comunidad”, subrayaron desde la dependencia de infraestructura.

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Empresas Públicas de Armenia reconoció inconvenientes en algunas obras debido a las lluvias

Y es que la entidad adelanta diferentes obras en la ciudad, el gerente Paulo César Rodríguez afirmó que las intervenciones que se desarrollan derivado de un convenio con la alcaldía de la ciudad y con recursos propios van de buena manera.

Reconoció que algunas de las obras han presentado inconvenientes respecto a su ejecución de factores como el de las lluvias que se han presentado desde inicio de año.

Asimismo, mencionó que otro de los factores tiene que ver con la movilidad con el fin de no afectar el flujo en algunos sectores de la capital quindiana. Sostuvo que a pesar de esto las obras se vienen realizando de buena manera y aspiran prontamente culminar con algunas que tienen un nivel alto de ejecución.

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En Armenia establecen el proceso de validación de los taxímetros para garantizar el cumplimiento de las tarifas establecidas para este año

Hasta el próximo viernes 27 de marzo irá la validación de los taxímetros de este servicio en la ciudad en el parador de taxistas en inmediaciones de la plaza minorista. El secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño señaló que través de esta actividad analizan las condiciones generales del vehículo y buscan garantizar que estos cumplan con las tarifas establecidas para el 2026.

Recordó que es una obligación generar estas acciones puesto que los taxímetros quedan calibrados con las tarifas establecidas en el decreto municipal expedido en el mes de diciembre del año 2025. A

firmó que desde ese momento el incremento inmediato fue el de la carrera mínima, sin embargo, explicó que el ajuste del taxímetro debe someterse a la verificación para colocar los sellos de seguridad y así puedan seguir funcionando los taxis cobrando la tarifa plena modificada.

Recordemos que, en el caso del servicio de taxi, la carrera mínima quedó establecida en $6.600.

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En Armenia se han generado más de 20 sanciones por la mala disposición de residuos sólidos

Sigue siendo una problemática evidente en la ciudad la falta de cultura ciudadana en materia del manejo de los residuos, el gerente de Empresas Públicas de Armenia Paulo César Rodríguez sostuvo que establecen campañas pedagógicas con el sector comercio puesto que son quienes entregan las basuras a los habitantes en situación de calle y desencadena en la problemática.

Fue claro que todo el fenómeno se debe a la falta de cultura ciudadana por lo que vienen acercándose a establecimientos de comerciales para impulsar desde la pedagogía el conocimiento sobre la correcta disposición de residuos.

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Advirtió que si continúan los incumplimientos ya se genera la intervención de la Policía para imponer las sanciones correspondientes entendiendo que en el último reporte entregado por la comandancia son más de 20 solo por la mala disposición de residuos.

Añadió que los sectores con atención especial son la antigua estación del ferrocarril, el centro, en Villa Carolina en el cruce para el barrio San Andrés, Rojas Pinilla Segunda Etapa y La Fachada.

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El Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios recibió la notificación oficial de la renovación de su condición como Institución Acreditada en Salud por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) manteniéndose como una institución que cumple altos estándares de calidad en la prestación de sus servicios.

De un total de 64 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en el país el hospital San Juan de Dios se consolida como referente nacional en salud pública, este logro adquiere especial relevancia a nivel regional, ya que el Hospital es el único en el departamento del Quindío con esta distinción.

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Directivas de la Universidad del Quindío sostienen que los recursos de la gratuidad están comprometidos, pero el principal inconveniente es que no llegan oportunamente

Y es que un alto porcentaje de los estudiantes de la universidad del Quindío se encuentran bajo el esquema de gratuidad que promueve el gobierno nacional.

El rector de la institución de educación superior, Luis Fernando Polania informó que los recursos están comprometidos lo que genera tranquilidad, sin embargo, anotó que la problemática se ha centrado en que no son girados oportunamente.

Explicó que este año a diferencia de años anteriores el aporte de gratuidad se distribuye en doceavas, es decir, cada mes les entregan algo de dinero. Enfatizó que el reclamo está relacionado en que actualmente se está repartiendo las doceavas del primer semestre y lo justo sería del todo el año para que no pase de vigencia.

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Gracias a la gestión adelantada por la Alcaldía de Armenia lograron la asignación de 6.778 nuevos cupos en el programa Colombia Mayor, ampliando significativamente la cobertura en la ciudad,

Actualmente, en la capital quindiana hay cerca de 110 mil personas de la tercera edad registradas, muchas de las cuales permanecían a la espera de acceder a un subsidio económico, mientras que solo 9 mil adultos mayores habían podido ingresar al programa Colombia Mayor, debido a las limitaciones de cupos definidas a nivel nacional.

Sin embargo, este avance liderado por el Gobierno de Armenia ha permitido a la fecha un total de más de 15 mil beneficiarios del subsidio, lo que garantiza un apoyo económico de 230.000 pesos mensuales que contribuyen a mejorar su calidad de vida y dignidad.

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Como parte del proceso de recuperación de espacio público, la Alcaldía de Armenia confirmó que hasta el viernes 27 de marzo de 2026 estará abierta la convocatoria para el sorteo de asignación de espacios de reubicación dirigido a los vendedores de perecederos, un proceso que busca garantizar condiciones de orden, equidad y transparencia para todos los participantes.

El cronograma establecido contempla las inscripciones hasta mañana 27 de marzo de 2026, mientras que la revisión y publicación de habilitados será en fecha por confirmar en la primera quincena de abril, y finalmente el sorteo está programado para el próximo 16 de abril a las 2:00 p. m., en el auditorio Ancízar López del Centro Administrativo Municipal, CAM.

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La Gobernación del Quindío, informa a la ciudadanía que la Oficina de Pasaportes no prestará servicio de atención al público entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2026.

La oficina, adscrita a la Secretaría Administrativa y liderada por Johan Sebastián Cañón Sosa, no realizará la expedición de estos documentos durante las fechas mencionadas, en cumplimiento del Decreto Departamental 00080 del 04 de febrero de 2026.

La atención se reanudará con normalidad el lunes 6 de abril de 2026 en sus horarios habituales.

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La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía que con fundamento en el Decreto 025 de 2026, no habrá atención al público los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. Con anterioridad se realizó un ajuste temporal en la jornada laboral de los servidores públicos del nivel central, quienes atendieron en jornada especial.

Los términos administrativos para trámites y radicación de documentos se suspenderán durante estos días y se reanudarán el lunes 6 de abril, por lo que se recomienda a la ciudadanía programar sus gestiones con anticipación.

La decisión no aplica para dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, deben garantizar la continuidad del servicio, como el Cuerpo Oficial de Bomberos, los agentes de tránsito y algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, que requieran disponibilidad durante estas fechas.

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En un acto lleno de emoción y esperanza, se llevó a cabo la graduación de los infantes del Programa Plan Canguro, una iniciativa que simboliza la fortaleza de los bebés en su etapa de crecimiento y el amor incondicional de sus familias.

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La secretaría de Salud Departamental Luisa Fernanda Arcila, a través del Programa Ampliado de Inmunización y en articulación con el Programa de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles, invitan a toda la comunidad a participar este jueves 26 de marzo en la Jornada Nacional de Intensificación en Vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH),

La jornada se estará realizando con el objetivo de fortalecer la protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes entre los 9 y 17 años, garantizando el acceso gratuito y oportuno a los biológicos incluidos en el esquema nacional de vacunación.

Esta actividad, se estará llevando a cabo en las diferentes instituciones educativas del departamento, permitiendo que la población estudiantil se acerque de manera directa a la vacuna; así mismo, todas las IPS del Quindío estarán unidas en la jornada que se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cérvix y que tiene como objetivo promover acciones concretas de prevención contra este virus que es el principal causante de este tipo de cáncer.

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En deportes, Christopher Silva, de la Liga Quindiana de Ciclismo en la modalidad de Down Hill, ganó el Campeonato Nacional al ocupar el primer lugar del podio en la categoría junior, resultado que lo ubica como número uno del ranking nacional y posiciona al Quindío en la cima de esta disciplina.

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De otro lado, Hoy hay fútbol en Armenia, a las siete de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío enfrentará a Orsomarso por la fecha 12 del Torneo Dimayor de la B, cabe recordar que hay ingreso en todas las tribunas de 2x1, es decir dos personas con una boleta y que los menores entre los 5 y 10 años podrán ingresar gratis a la tribuna oriental u occidental en compañía de un adulto.