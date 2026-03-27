Viernes 27 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Proyecta “fue usada” en el escándalo Marionetas 2.0: gerente Lina Roldán por condena a Ciro Ramírez

Lina Marcela Roldán, gerente general para Proyecta, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la condena contra Ciro Ramírez por el caso ‘Marionetas 2.0’.

La gerente de la empresa Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán, aseguró que la entidad fue instrumentalizada dentro del entramado de corrupción conocido como “Marionetas 2.0”, caso que derivó en la reciente condena de la Ciro Ramírez por parte de la Corte Suprema de Justicia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En entrevista con 6 AM W, Roldán, quien para la época de los hechos se desempeñaba como tesorera de la entidad, explicó que el escándalo se originó en 2022, cuando se suscribieron dos convenios interadministrativos con el Departamento de Prosperidad Social para ejecutar obras en varios departamentos del país, entre ellos Caldas, Risaralda y Tolima. Según indicó, estos procesos terminaron siendo parte de una red de direccionamiento contractual que hoy es objeto de investigaciones judiciales.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Roldán sostuvo que Proyecta, una empresa industrial y comercial del Estado del departamento del Quindío, sufrió un fuerte golpe reputacional tras verse involucrada en el caso. “La empresa fue usada”, afirmó, al señalar que las irregularidades se habrían dado en administraciones anteriores y que la entidad terminó siendo un instrumento dentro de una estructura más amplia de corrupción.

La funcionaria también relató que, en medio de las investigaciones, fue llamada a rendir múltiples indagaciones tanto ante la Fiscalía como ante la Corte Suprema, sin que se encontraran elementos que la vincularan directamente con los hechos. Posteriormente, ya como gerente, asumió la tarea de liderar la defensa judicial de la empresa y de recuperar su imagen institucional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De acuerdo con lo expuesto en la entrevista, el caso “Marionetas 2.0” involucró la adjudicación y legalización de contratos financiados con recursos públicos, que habrían sido direccionados de manera irregular. Aunque Roldán evitó profundizar en detalles sobre responsabilidades individuales, reconoció que las investigaciones han permitido esclarecer cómo operaba esta red.

El escándalo también salpica a otros actores políticos, entre ellos el fallecido exsenador Mario Castaño, cuyo nombre ha sido reiteradamente mencionado en el desarrollo del proceso judicial.

Más información Jueves 26 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La gerente enfatizó que uno de los principales retos ha sido reconstruir la credibilidad de Proyecta tras el impacto del escándalo. “Ha sido un daño reputacional impresionante”, señaló, al tiempo que explicó que la entidad cuenta actualmente con un equipo de defensa judicial enfocado en limpiar su nombre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La fiscalía delegada ante la corte suprema se ratificó en la acusación contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado por el delito de prevaricato por acción por presuntas irregularidades en la presentación y autorización de ordenanzas en 2025.

Se cumplió la continuidad del juicio contra la exmandataria donde se llevaron a cabo los alegatos de conclusión, donde el fiscal 10 delegado ante la corte con las pruebas del proceso confirmó la acusación contra la exmandataria un proceso que ya lleva 9 años,

la exgobernadora asegura que la investigación tiene más componente político que técnico y por eso asegura que es inocente de lo que se le acusa, ahora los magistrados deberán emitir sentencia sea condenatoria o absolutoria contra la exmandataria

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia realizarán velatón en honor a los militares que fallecieron en el accidente en Putumayo, dos quindianos entre las víctimas fatales

El fatídico accidente aéreo se registró el pasado fin de semana donde fallecieron más de 60 militares entre esos dos quindianos, Mateo Herrera López, del municipio de Armenia, y el suboficial Cabo I Jairo Andrés Rincón Machado, de Calarcá.

El presidente de la asociación de veteranos de la fuerza pública del departamento, Jorge Trujillo manifestó que llevarán a cabo una velatón a partir de las cinco de la tarde en la plaza de Bolívar de la ciudad con el fin de brindar una voz de aliento a las familias que perdieron a sus seres queridos.

Reconoció que son unos héroes que merecen un sentido homenaje puesto que murieron en medio de la labor por la patria así que invitan a la comunidad a acompañar la actividad.

Además, mencionó que el objetivo es elevar una oración por los militares que aún se encuentran luchando por sus vidas en centros asistenciales para que tengan una pronta recuperación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- en respuesta a un derecho de petición en Caldas confirmó que no hay decisión de terminar antes de tiempo la concesión de Autopistas del Café en el Eje Cafetero, explican que el contrato se mantiene vigente y no hay planes oficiales para cancelarlo anticipadamente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La iglesia católica y la autoridad ambiental en el Quindío articulan esfuerzos para preservar la palma de cera en el domingo de ramos

En el departamento que es cuna del árbol nacional que es la palma de cera se establecerán los controles para evitar el uso de la misma en el marco del domingo de ramos que se cumple este 29 de marzo. Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia dio a conocer que realizaron una alianza estratégica con la Corporación Autónoma Regional del departamento para trabajar de la mano por la educación ambiental.

Fue claro que la iglesia debe ser una promotora en este tipo de iniciativas por eso se enfocarán en unas fechas clave como son el 22 de abril que es el día de la tierra. Asimismo, mencionó que el trabajo articulado también está enfocado en cuidar la naturaleza teniendo en cuenta el domingo de ramos para que los feligreses usen otros elementos diferentes a la palma de cera.

Las campañas también estarán desplegadas en las iglesias católicas para concientizar a la comunidad religiosa sobre las buenas prácticas ambientales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde hoy inicia el festival de música sacra en cuatro municipios del Quindío en el marco de la Semana Santa

Hasta el próximo miércoles santo 1 de abril se llevará a cabo el festival de música sacra en su segunda versión en los municipios de Armenia, Quimbaya, Calarcá y Pijao. Al respecto la directora del evento Isleny Ardila sostuvo que se incluirá espacios académicos, formativos y presentaciones musicales exaltando el arte, la espiritualidad y la cultura en el territorio.

Explicó que hoy 27 de marzo iniciará el festival a las siete de la noche en el santuario de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad, el sábado 28 de marzo el turno será para la parroquia San José del municipio de Calarcá a las siete de la noche, el lunes 30 de marzo a las seis de la tarde en la parroquia Jesús, María y José de Quimbaya, el martes 31 a las 6:45 de la tarde en la parroquia San José de Pijao y el miércoles 1 de abril en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia a las siete de la noche.

Recordó que el festival es organizado por la Corporación Sacro Artem y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes – Programa Nacional de Concertación Cultural, así como con el respaldo de aliados estratégicos como la Diócesis de Armenia y Actuar Famiempresas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A propósito, el gerente de Actuar Luis Gabriel Duque manifestó que han estado acompañando porque es clave en una época de reflexión.

Fue claro que el aspecto cultural es fundamental por eso consideran el apoyo es tan representativo entendiendo que son artistas muy talentosos. También dijo que es un espacio importante de paz y tranquilidad en medio de tantas problemáticas sociales que se viven a nivel mundial y en el país.

La directora dijo que toda la programación tiene entrada libre y es abierto a todo tipo de público, desde niños hasta adultos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante el incremento en el consumo de pescado durante la Semana Santa, la Secretaría de Salud, dependencia de la Alcaldía de Armenia, anunció el despliegue de operativos especiales de inspección, vigilancia y control en todo el municipio, con el objetivo de evitar riesgos sanitarios y garantizar la venta de productos en óptimas condiciones.

Las autoridades confirmaron que los controles se concentrarán en plazas de mercado, supermercados, pescaderías y puntos de venta informales, donde se verificará el cumplimiento de normas sanitarias, cadena de frío, procedencia del producto y condiciones de manipulación.

“Durante esta temporada reforzamos los operativos para prevenir la comercialización de pescado en mal estado. Nuestro compromiso es proteger la salud de los ciudadanos y asegurar que los alimentos que se consuman sean seguros”, afirmó Luis Fernando Quintero, referente de alimentos del área de Salud Pública, de la Secretaría de Salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la entidad, el aumento en la demanda de pescado puede generar prácticas inadecuadas de almacenamiento y transporte, lo que eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, por ello se hizo un llamado urgente a la ciudadanía a comprar únicamente en sitios autorizados.

Representantes de la dependencia de la Administración Municipal recomendaron evitar la compra de pescado en la vía pública o en lugares donde no se garantice la cadena de frío, así como asegurar una correcta cocción antes de su consumo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Pasadas las primeras 9 semanas de clases, la comunidad educativa de los 11 municipios no certificados en educación en el Quindío se prepara para recibir, este viernes 27 de marzo, el primer receso de actividades, correspondiente con la conmemoración de la Semana Santa. Un periodo en el que las clases se suspenderán hasta su regreso el lunes 6 de abril, tal como se contempla en el decreto 0940 del 16 de octubre de 2025, y que estableció el calendario escolar de la vigencia 2026.

Durante este tiempo, en el que los estudiantes quedan libres, el equipo de docentes, directivos docentes y administrativos entrarán a labores de desarrollo institucional, contando desde el sábado 28 de marzo y extendiéndose hasta el domingo 5 de abril. Se pretende, con esta figura, que se adelanten acciones presenciales relacionadas con la formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del Proyecto Educativo Institucional - PEI; la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios; la investigación y actualización pedagógica; y la evaluación institucional anual, entre otras que incidan directa e indirectamente en la prestación del servicio educativo.

Esta pausa, la primera del calendario escolar del año, precederá a 11 semanas de clases una vez se retorne a la normalidad, las cuales comprenderán entre el 6 de abril y el 21 de junio, totalizando de esta manera el primer semestre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en Armenia invitan a establecer controles permanentes del espacio público

La alcaldía de la ciudad anunció la convocatoria para la reubicación de vendedores de perecederos en pro de la recuperación del espacio público y en cumplimiento de una acción popular y de la normatividad vigente.

El presidente de la cámara de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció que es un tema estructural que requiere de intervenciones permanentes para garantizar el orden. Enfatizó en que el centro comercial del Café debe ser un lugar de encuentro para que funcione como debe funcionar y así los vendedores no tengan que regresar a las calles de la ciudad. Resaltó que las ventas ambulantes se dan en diferentes zonas del país por lo que es clave generar las medidas para que sea un proceso ordenado y que no se obstaculicen las vías de la capital quindiana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Registran un tigrillo con su cría, zorro perruno y gavilán caminero en predios de conservación de Calarcá

Mediante el uso de cámaras trampa, la Alcaldía de Calarcá logró un nuevo registro de fauna silvestre en predios destinados a la conservación, evidenciando la presencia de especies como el zorro perruno (Cerdocyon thous), el gavilán caminero (Rupornis magnirostris) y el tigrillo (Leopardus sp.).

Estos registros representan un importante aporte ecológico y científico, ya que confirman la presencia de fauna en áreas protegidas y demuestran que los predios están cumpliendo de manera efectiva su función ambiental.

De manera destacada, se obtuvo el registro de un tigrillo acompañado de su cría, considerado un hallazgo de alta relevancia. Este hecho no solo evidencia la presencia de la especie en el territorio, sino también procesos de reproducción y establecimiento, lo que refleja condiciones adecuadas de hábitat y una buena disponibilidad de recursos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“Se destaca el registro de un tigrillo con su cría, un hallazgo de alta relevancia que evidencia no solo la presencia de la especie, sino también procesos de reproducción y establecimiento, reflejando condiciones adecuadas de hábitat y fortaleciendo la planificación territorial, la gestión de la biodiversidad y la conectividad ecológica”, afirmó Karen Torres, bióloga contratista de monitoreo y conservación de predios del municipio.

En conjunto, estos resultados fortalecen los procesos de planificación territorial, la gestión de la biodiversidad y la conectividad ecológica entre ecosistemas, además de contribuir a la promoción del conocimiento y la valoración de la fauna local en el municipio de Calarcá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

la gobernadora encargada del Quindío, Amanda Tangarife Correa, presidió la posesión de Carlos Eduardo Gallego Gonzales como nuevo delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El acto se destacó la importancia del rol que asume el nuevo funcionario, quien tendrá la responsabilidad de garantizar la transparencia, organización y eficiencia de los procesos electorales en el departamento del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gobierno del Quindío respalda reactivación del proyecto Geoparques del Parque Nacional Natural Los Nevados como apuesta regional sostenible

La reactivación del proyecto Geoparques del Parque Nacional Natural Los Nevados avanza como una estrategia regional que integra a Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, con enfoque en sostenibilidad, gestión del riesgo y valorización del patrimonio geológico, en articulación con la RAP Eje Cafetero, el Servicio Geológico Colombiano y Parques Nacionales Naturales.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, Juana Camila Gómez Zamorano, destacó que el departamento respalda esta iniciativa como la reactivación de un proceso que había quedado sin consolidarse y que hoy retoma impulso gracias al trabajo conjunto entre entidades. Señaló que el proyecto permitirá consolidar apuestas turísticas y culturales con enfoque sostenible y con impacto regional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Uno de los objetivos centrales es fortalecer la integración turística del Eje Cafetero y Tolima, de manera que los visitantes no se limiten a un solo destino, sino que recorran la región en su conjunto, conectando experiencias entre Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima, lo que amplía la permanencia del turista y dinamiza la economía regional.

Durante la jornada técnica se revisaron los polígonos del geoparque, los criterios de delimitación y las responsabilidades institucionales, incorporando componentes como la socio diversidad, los servicios ecosistémicos y la gestión del riesgo de desastres, un eje clave dadas las condiciones geográficas del área de influencia del volcán. Asimismo, el Gobierno del Quindío, liderado por Juan Miguel Galvis Bedoya, participará en los espacios de gobernanza y socialización del proyecto para consolidar aliados y avanzar en su desarrollo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío socializará los avances del programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) La actividad será clave para dar a conocer los detalles de esta iniciativa, que busca proteger cerca de 200 hectáreas de bosque y está dirigida a propietarios y ocupantes de predios ubicados en zonas cercanas a fuentes hídricas. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 8 de abril, resaltando la importancia de los medios en su difusión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Instituto Departamental de Tránsito del Quindío anuncia suspensión de atención en trámites durante Semana Santa

El Gobierno del Quindío, a través del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, informa a la ciudadanía que durante la Semana Santa 2026 no se prestará atención al público para la realización de trámites y servicios, en cumplimiento de la suspensión de actividades administrativas propias de este periodo.

Esta medida busca garantizar una adecuada organización institucional durante esta temporada, por lo que se invita a los usuarios a programar con anticipación sus diligencias y trámites, evitando contratiempos.

De igual manera, el Gobierno del Quindío informa que los agentes de tránsito del IDTQ estarán comprometidos con la seguridad de los Quindianos y visitantes, prestando servicio permanente en los corredores viales de los municipios de Salento, Circasia, Montenegro, Filandia, Córdoba, Pijao, Buenavista y Génova, con el objetivo de acompañar la movilidad y promover una circulación segura durante esta temporada.

El Gobierno del Quindío reitera su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la ciudadanía, y anuncia que la atención al público se reanudará con normalidad una vez finalizada la Semana Santa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Lunes, martes y Miércoles Santo, Alcaldía no tendrá atención al público

La Alcaldía de Armenia informó a la ciudadanía que no habrá atención al público los días lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril, por lo cual los términos administrativos para trámites y radicación de documentos se suspenderán durante estos días y se reanudarán el próximo lunes 6 de abril.

Desde la Administración Municipal se confirmó que la decisión no aplica para dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, deben garantizar la continuidad del servicio, como el Cuerpo Oficial de Bomberos, los agentes y funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, además de algunos de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, y que requieran disponibilidad durante estas fechas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Horario de SETTA en Semana Santa En tal efecto, SETTA confirmó que durante la Semana Santa prestará atención al público únicamente los días lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m., y que la atención estará enfocada solo para el pago de multas y la salida de vehículos de los patios.

Esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales de tránsito, al tiempo que se promueve el bienestar del personal y la organización de actividades familiares propias de la Semana Mayor.

La atención regular y todos los demás trámites se retomarán el lunes 6 de abril de 2026, permitiendo que los ciudadanos reanuden sus gestiones sin contratiempos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

CRQ informa suspensión temporal de atención al público durante Semana Santa

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) informa a la ciudadanía que, con motivo de la conmemoración de la Semana Santa, se realizará una pausa en la atención al público en sus instalaciones.

Durante este periodo no habrá servicio los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril, por lo que se recomienda a los usuarios tener en cuenta estas fechas al momento de programar trámites o gestiones ante la autoridad ambiental.

La entidad retomará la atención en su horario habitual el lunes 6 de abril de 2026, reanudando con normalidad todos los servicios dirigidos a la comunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, extendió una invitación para este viernes 27 de marzo de 2026, a toda la comunidad para que disfrute del Concierto Vocal e Instrumental, un espacio artístico que resalta el talento y los procesos formativos de la ciudad.

Este encuentro musical contará con la participación del Coro de la Escuela de Música de Armenia “Luis Ángel Ramírez Alzate” y el Ensamble A Contra Luz, que ofrecerán un repertorio que fusiona la expresión vocal e instrumental, evidenciando la disciplina, sensibilidad y pasión de sus integrantes.

El concierto será a partir de las 4:30 p. m., en la sede principal de la universidad La Gran Colombia, ubicada en la carrera 14 No. 7-46, en un escenario que busca acercar a la ciudadanía a la música y fortalecer el reconocimiento de los procesos culturales locales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, En el Torneo Dimayor de la B en la fecha 12, El Deportes Quindío empató 2 a 2 contra Orsomarso en el estadio Centenario, de Armenia, el próximo partido del onceno quindiano será de visitante ante Real Cartagena el martes 31 de marzo en el estadio Jaime Morón a las 7:00 de la noche.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA, informó que este domingo 29 de marzo se desarrollará con normalidad la Ciclovía Dominical en sus dos tramos habituales, norte y sur, ofreciendo una amplia programación deportiva, recreativa y de actividad física.

Los recorridos estarán habilitados en el sector norte, sobre la avenida Centenario, y en el tramo sur, en inmediaciones del estadio Centenario, consolidando un espacio seguro y libre de vehículos para el disfrute de niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y mascotas.

Finalmente, se informa que, debido a la finalización de la Semana Mayor, el programa no se realizará el domingo 5 de abril -Domingo de Resurrección-, retomando posteriormente su programación habitual para seguir consolidando a Armenia como una ciudad más deportiva.