“Recibimos una Colombia llena de resentimiento, amargura y confrontación”: Sergio Fajardo

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Sergio Fajardo, candidato presidencial, habla en Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio, y entrega detalles de su aspiración.

Asimismo, habló del estado en que recibiría el país en caso de ser elegido presidente y posesionarse como jefe de Estado el próximo 7 de agosto del 2026.

“Recibimos una Colombia en un nivel de confrontación que nunca hemos visto en nuestra vida. Esta polarización viene creciendo”, dijo, detallando que aunque ha recorrido a Colombia en tres oportunidades, la Colombia que tenemos hoy es muy diferente.

“Es una Colombia que está llena de resentimiento, amargura, confrontación. La palabra incertidumbre por todas partes. Este va a ser el Gobierno más difícil que nos ha tocado en épocas recientes en Colombia, y precisamente para ese Gobierno estoy yo”, detalló.

Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Fotos: Caracol Radio y Getty Images. Ampliar Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Fotos: Caracol Radio y Getty Images. Cerrar

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La problemática social es más preocupante que la económica

Por otro lado, habló del tema económico del país, afirmando que “el problema económico es más fácil que el problema social que nosotros vamos a enfrentar”.

Y agregó: “El problema económico es serio, digamos que lo podemos resolver, podemos tomar medidas, nos va a tocar hacer una cantidad de ingeniería financiera, pero entre comillas ese se resuelve. Pero la confrontación social que viene creciendo en Colombia va a ser compleja”.

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¿Cómo se encuentra Colombia en temas económicos?

Según dijo, en caso de llegar a ser presidente, recibirá una economía descobalada. “La va a recibir totalmente descobalada. Tenemos que recomponer la fuerza pública. Tal vez es la fuerza pública que han deteriorado en la forma tal, pues que ya vemos el caos total que tiene hoy nuestro país, y ¿Cuánto cuesta recomponerla? Sí. Desde la operación de las herramientas que se necesitan para la confrontación, etcétera, un poco de plata“.

Además, se refirió al tema de la salud, revelando que aunque nadie sabe cuánto es la deuda de la salud hoy en Colombia, las medidas que están anunciando son un atentado contra toda esa cantidad de personas que están hoy haciendo filas y esperando medicamentos.

Por otro lado, habló que el tema energético en el Caribe, advirtiendo que “es una emergencia lo que está ocurriendo allá, las deudas que están acumuladas son gigantescas. El manejo de la deuda pública es un lío gigantesco en este momento para nosotros en la economía”.

Al mismo tiempo, señaló que “la inversión está por el suelo” y reiteró que vamos a recibir una economía descobalada.

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images) Ampliar Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images) Cerrar

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