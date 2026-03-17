“Me han dicho soberbio”: Sergio Fajardo explica por qué no participó en la consulta de Claudia López

Sergio Fajardo estuvo hablando Sin Anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio de cara a las elecciones presidenciales 2026. El profesor y aspirante a la Presidencia explicó sobre su negación a participar en las recientes consultas.

El candidato reconoció que lo han llamado “soberbio” y “sobrado” a raíz de sus decisiones durante la campaña presidencial. Sin embargo, aseguró que su determinación obedece más a la “autoestima” que le otorga el convencimiento de su proyecto político.

“Lo que yo tengo es autoestima. Significa creer en lo que uno hace, tener la convicción de lo que está haciendo; por eso me levanto yo todos los días, por eso lucho con energía, con gusto por lo que yo hago”, expresó Sergio Fajardo.

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¿Por qué no participó en las consultas presidenciales?

Sergio Fajardo explicó su decisión de no participar en la Consulta de las Soluciones promovida por Claudia López y tampoco en la Gran Consulta que ganó Paloma Valencia.

El profesor señaló que los resultados de dichas consultas, al presentarse al tiempo que las elecciones legislativas, están atados a las maquinarias políticas que habitualmente se construyen desde las campañas al Congreso.

“Usted ve, por ejemplo, el desempeño de Paloma Valencia y tiene detrás todo el esfuerzo, no solamente del Centro Democrático, sino del presidente Uribe como candidato en el puesto número 25, la cantidad de publicidad que se asoció con la Gran Consulta y sacó una votación muy especial, muy difícil de obtener”, afirmó.

“Lo que nosotros necesitamos para ganar la presidencia es un mundo mucho más amplio de ciudadanos que no cabía en la consulta de Claudia o en la Gran Consulta antes de que estuviera Paloma Valencia, que marcó totalmente la diferencia”, sentenció Sergio Fajardo.

Claudia López / Paloma Valencia (Caracol Radio) Ampliar Claudia López / Paloma Valencia (Caracol Radio) Cerrar

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