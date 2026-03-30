Hidroituango no es el proyecto más sancionado, es el más perseguido: Óscar Darío Pérez a Irene Vélez
El congresista del Centro Democrático le respondió a la ministra de Ambiente en 6AM W de Caracol Radio.
Hidroituango no es el proyecto más sancionado, es el más perseguido: Óscar Darío Pérez a Irene Vélez
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Luego de que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunciara en 6AM W de Caracol Radio la apertura de un proceso sancionatorio a Hidropituango tras la emergencia ambiental presentada durante la llegada de sucesivos frentes fríos al país, se han producido diversas reacciones entre la opinión pública.
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