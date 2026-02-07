Emergencia por lluvias: SuperServicios inspecciona a hidroeléctrica Urrá tras denuncia de Petro

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó una inspección a la Central Hidroeléctrica de Urrá, en el marco de la atención a las emergencias por lluvias que viven los habitantes de los departamentos de Córdoba y Sucre.

“Solicitamos información sobre la operación del embalse, la coyuntura de la generación de energía, los volúmenes de vertimientos, los precios de ofertas en el mercado de bolsa de energía y la forma en que se dio la activación de los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres”, explicó el superintendente Felipe Durán.

(Puede leer: UNGRD recomienda a Petro declarar emergencia económica, social y ambiental por frente frío)

Y es que el presidente Gustavo Petro señaló en sus redes sociales que “las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente”.

“Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas perdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben ¿Cuánta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?”, expuso el mandatario.

Estás inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar.



1. La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final:

mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño.



2.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2026

Entre tanto, el fenómeno climático denominado “frente frío”, ha sido el de mayor intensidad en la historia del embalse, con aportes de agua entre 1.000 y 2.654 m³/s, muy por encima del promedio histórico de 121 m³/s para este mes de febrero.

¿Nueva emergencia económica?

Entre tanto, debido a las fuertes lluvias que ha dejado más de 43.900 familias afectadas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, recomendó al presidente Gustavo Petro, declarar una emergencia económica, social y ambiental área atender la graves afectaciones ocasionadas por el frente frio que impacta al país desde finales de enero y que ha dejado más de 100 emergencias en varias regiones.

La recomendación fue realizada durante una sesión extraordinaria del Consejo, llevada a cabo en la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se evaluó el alcance de las lluvias, el impacto sobre la población y la capacidad de respuesta institucional ante la magnitud de la emergencia.