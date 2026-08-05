Gustavo Petro no podría viajar a Estados Unidos antes de dejar la Presidencia: no ha conseguido visa

Caracol Radio, junto con el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, pudo establecer que el Gobierno de Estados Unidos aún no ha expedido la visa al presidente Gustavo Petro, un documento indispensable para que el mandatario pueda realizar el viaje que tenía previsto a ese país antes de finalizar su administración.

La falta de esta autorización implica que, por ahora, el jefe de Estado no podría desplazarse a territorio estadounidense, ya que sin la visa tampoco es posible adelantar otros trámites logísticos necesarios para un vuelo presidencial. Entre ellos, la solicitud de permisos para sobrevolar espacio aéreo y las autorizaciones relacionadas con el abastecimiento de combustible de la aeronave oficial.

Estas restricciones obedecen a que el avión presidencial colombiano continúa incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, situación que limita la prestación de algunos servicios mientras no exista una autorización específica de las autoridades estadounidenses.

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