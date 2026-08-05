Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 ago 2026 Actualizado 13:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WActualidad

Coordinadora de campaña internacional de De la Espriella será cónsul en Madrid

Paulina Estrada llegará como cónsul general de Colombia en Madrid.

Paulina Estrada y Abelardo de la Espriella

Paulina Estrada y Abelardo de la Espriella

Paulina Estrada y Abelardo de la Espriella
Añadir Caracol Radio en Google

Fuentes confirmaron a Caracol Radio cambios en el Consulado de Madrid. Javier Darío Higuera, ya no tendrá el cargo de cónsul general, el cual ocupaba desde el pasado 11 de abril de 2025.

En su reemplazo llega Paulina Estrada, coordinadora de campaña internacional de Abelardo De la Espriella, presidente electo.

Noticia en desarrollo.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir