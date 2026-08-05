Coordinadora de campaña internacional de De la Espriella será cónsul en Madrid
Paulina Estrada llegará como cónsul general de Colombia en Madrid.
Fuentes confirmaron a Caracol Radio cambios en el Consulado de Madrid. Javier Darío Higuera, ya no tendrá el cargo de cónsul general, el cual ocupaba desde el pasado 11 de abril de 2025.
En su reemplazo llega Paulina Estrada, coordinadora de campaña internacional de Abelardo De la Espriella, presidente electo.
Noticia en desarrollo.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...