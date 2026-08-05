Coordinadora de campaña internacional de De la Espriella será cónsul en Madrid

Fuentes confirmaron a Caracol Radio cambios en el Consulado de Madrid. Javier Darío Higuera, ya no tendrá el cargo de cónsul general, el cual ocupaba desde el pasado 11 de abril de 2025.

En su reemplazo llega Paulina Estrada, coordinadora de campaña internacional de Abelardo De la Espriella, presidente electo.

Noticia en desarrollo.