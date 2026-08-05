Así recordó el humorista Hugo Patiño a Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices

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Alfonso Lizarazo Sánchez, fue creador y presentador del programa Sábados Felices, falleció el pasado martes 4 de agosto a sus 85 años tras haber afrontado varios problemas de salud en los últimos meses.

Nació en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940 llegó a Bogotá a los 18 años, con el deseo de ser ingeniero, abogado o vendedor. Pero, terminó en los controles de la emisora Caracol Radio, luego fue creador de la llamada radio juvenil en Colombia, Radio 15 y posteriormente pasó al programa de televisión Sábados Felices durante más de 20 años.

Estando allí creó la campaña social “Lleva una escuelita en tu corazón” con la que lograron construir más de 300 escuelitas en varias zonas apartadas del país.

En su memoria, en 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el humorista Hugo Patiño, quien recordó su trabajo con Alfonso Lizarazo.

¿Cómo era trabajar con Alfonso Lizarazo?

“Trabajar con Lizarazo era bueno porque él le preguntaba a uno cosas y si uno le respondía con alguna bobada, no le gustaba. Yo lo traté mucho, viajé con él y siempre fue muy especial conmigo”.

Patiño agregó que la pasaban muy bien en las grabaciones de Sábados Felices, “mandaban los libretos y uno hacía lo mejor para que la gente se riera”.

“El príncipe de Marulanda” fue uno de los apodos más conocidos de Hugo Patiño, lo interesante es que este apodo se lo puso el fallecido Alfonso Lizarazo.

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