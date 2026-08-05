Polémica por regreso de Ordóñez a la OEA: desde el Pacto Histórico advierten conflicto de intereses

El nombramiento de Alejandro Ordóñez como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ha generado polémica en el Congreso.

Esta vez, entre el senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, quien cuestionó la designación por un eventual conflicto de interés y por su perfil ideológico, y el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, quien defendió su experiencia.

“Los cargos públicos no son premios que se reparten, son cargas que se asignan. Todo lo que se ha escuchado alrededor de este nombramiento es el perfil confrontacional de Ordóñez, pero no se habla de la idoneidad que tiene para ocupar un cargo como este”, dijo Flórez.

Entre algunos temas, Flórez argumentó que Ordóñez deberá hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, fallo que tiene que ver con la destitución impuesta cuando Ordóñez era procurador y Petro era alcalde. Eso configuraría el conflicto de interés.

“Se convierte en juez y parte. Está en un conflicto de intereses que le va a tocar declararse impedido. Eso le cuesta capital político al Estado”, argumentó Flórez sobre el presunto conflicto de interés.

Y agregó que el nombramiento responde más a una decisión política que a criterios técnicos: “Ordóñez tiene un perfil confrontacional. Ellos le prometieron al país que iban a traer gente nueva (…) y Ordóñez ya ocupó este cargo, fue procurador general y lleva 40 o 50 años viviendo de la teta del Estado. No representa nada de lo que Abelardo le dijo al país”.

Por su parte, el representante conservador Luis Miguel López rechazó las críticas y aseguró que Ordóñez cuenta con la preparación y la experiencia necesarias para desempeñar nuevamente el cargo: “Cuando se habla de idoneidad, está completamente preparado para el cargo. Además, ya tiene esa experiencia”.

Y agregó que los cuestionamientos obedecen principalmente a diferencias ideológicas: “Lastimosamente, lo que molesta aquí es su fe y sus posiciones personales. Pero cuando hablamos de idoneidad, que es lo que deberíamos ver, la tiene completamente y su experiencia lo demuestra”.

López recordó que Ordóñez ya fue embajador ante la OEA: “Logró conciliar, logró sacar adelante muchos de los temas que eran importantes para Colombia (...) hay alguien técnico, idóneo, con capacidades de estar allí, que ya tiene la experiencia”.

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