“Si hay culpables hay que ‘dar juete”: ministro de Igualdad sobre caso de Juliana Guerrero

Este lunes, 30 de marzo, habló en 6AM W Alfredo Acosta, ministro de la Igualdad, quien se pronunció sobre toda la polémica que ha desatado en esa cartera, y en Colombia, el caso de Juliana Guerrero.

Aunque todo el caso no se dio durante su jefatura, Acosta se pronunció al respecto diciendo que “esa es una decisión ya personal que los entes de control, precisamente, darán y mirarán qué resultado hay en la investigación”.

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Y agregó: “Lo que sé es que nosotros acá daremos todas las garantías para que los entes de control hagan que las cosas se den como se deben de dar. Ya hay un proceso de investigación con la compañera y yo desde acá, como desde el primer momento que he llegado, brindaré las garantías para la protección de la gente acá en este ministerio”.

Adicionalmente, aseguró sobre el caso que “se debe dar claridad porque, así como hay muchos que estudian, sabemos muchos que no hemos estudiado y lo estamos haciendo con dignificación. Yo tengo mi cartón de bachiller, porque si recuerdan, me cuestionaron porque era bachiller solamente, pero entonces yo pienso que aquí el conocimiento no se mide por título, se mide por dignidad, y en ese sentido pienso que se debe dar la claridad para que así haya armonía en lo que se está haciendo. Lo que sé es que desde el ministerio nosotros acá haremos todo lo posible para que la claridad y la honestidad se dé”.

“No nombraría a nadie que compre o haga falsedad (de títulos)”

Finalmente, Acosta dio su opinión y apuntó: “Yo no nombraría a nadie que compre o que haga falsedad. Debe haberse la claridad administrativa y judicial porque eso es falta y nosotros aquí no podemos permitir, sea donde sea, las faltas. En nuestra cultura nos ‘dan juete’ si nos equivocamos. Entonces aquí hay que dar ‘juetecitos’. Si se ve culpable, hay que ‘dar juetecito’, hay que dar ortiga, como dicen los abuelos”.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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