Ejército capturó a presunto integrante del Clan del Golfo en el departamento del Meta

En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas del Gaula Militar Cundinamarca de la Brigada 13 del Ejército lograron la ubicación y captura por orden vigente de alias “Angelito” en el municipio de Restrepo, Meta.

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De acuerdo con las investigaciones, este hombre sería presunto integrante del grupo armado del Clan del Golfo y estaría encargado de recibir dineros producto de actividades de extorsión en Bogotá y el departamento del Meta.

Según la información, el capturado estaría implicado en el secuestro de una mujer en la capital del país, quien posteriormente fue trasladada al municipio de Cumaral, Meta, donde fue víctima de graves actos de violencia y maltrato.

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Por esta conducta, el sujeto deberá responder ante las autoridades competentes por los delitos de tortura, trata de personas y acceso carnal violento.