Hallaron sin vida a dos niños dentro de una nevera en Vista Hermosa, Meta: esto se sabe

Un hecho ocurrido en la noche del 4 de abril en el departamento del Meta ha causado indignación, pues dos hermanos –una niña de 8 años y un niño de 5 años– fueron encontrados sin vida dentro de la nevera de su casa en el municipio de Vista Hermosa.

De acuerdo con información oficial, los menores estaban solos en la vivienda, ya que sus padres salieron esa noche. Al regresar, no encontraron a sus hijos y los hallaron atrapados dentro de la nevera.

“De inmediato fueron trasladados al hospital municipal, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, confirmando lastimosamente su fallecimiento”, indicaron desde la Alcaldía de Vista Hermosa.

Desde la administración municipal lamentaron este hecho y enviaron sinceras condolencias a los familiares de los menores.

También mandaron un mensaje a la sociedad para siempre proteger a los menores de edad: “Proteger a la niñez no es una opción, es un deber sagrado, porque los niños no deben permanecer solos, no dimensionan los riesgos y confían plenamente en el cuidado de los adultos”.

Así mismo, han pedido a los padres, madres y cuidadores extremar medidas de supervisión a menores.

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