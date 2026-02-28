Meta: murieron delincuentes que cobraban mensualmente 60 millones de pesos en extorsiones

En medio de un operativo del Ejército Nacional, dos hombres pertenecientes a la “Segunda Marquetalia” abrieron fuego contra militares, en medio del fuego cruzado los delincuentes murieron.

Durante una operación antiextorsión, desarrollada bajo la modalidad de entrega controlada del Ejército Nacional, dos hombres armados que harían parte de la “Segunda Marquetalia” atacaron a las tropas del Gaula Militar Ariari, de la Brigada Séptima, lo que generó un intercambio de disparos en zona rural del departamento del Meta. Como resultado del enfrentamiento, dos presuntos integrantes del grupo ilegal murieron.

La acción se registro en la vereda Chaparrito, municipio de Puerto Concordia, en el sur del departamento del Meta. En el lugar fueron incautadas dos armas cortas tipo pistola calibre 9 milímetros que portaban al momento de los enfrentamientos, junto a dos dispositivos moviles.

De acuerdo con información de inteligencia militar, estos hombres serian responsables de recaudar aproximadamente 60 millones de pesos mensuales producto de extorsiones a campesinos y habitantes del sector rural. Estas exigencias económicas, al parecer se realizaban bajo amenazas directas contra la vida y la integridad de las víctimas, generando temor y graves afectaciones a la economía local

Las autoridades señalan que este tipo de estructuras ilegales suelen imponer pagos periódicos a pequeños productores y comerciantes lo que impacta de manera negativa la productividad agrícola y el desarrollo regional. En algunos casos, las víctimas se ven obligadas a reducir sus actividades comerciales o incluso a abandonar sus predios por miedo a represalias.

La operación contó con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través del CACOM2. una vez asegurada el área, se realizaron los actos urgentes y el procedimiento judicial correspondiente por parte de las autoridades.