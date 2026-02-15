Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 feb 2026 Actualizado 12:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Accidente de tránsito deja 15 soldados heridos en Meta

El accidente ocurrió en la vía entre Puerto Rico y Puerto Concordia.

Soldados del Ejército. Foto: Getty Images / Alejandro Perez Alvares

Soldados del Ejército. Foto: Getty Images

El Ejército dio a conocer que en hechos que son materia de investigación, 15 soldados del Gaula Militar resultaron heridos tras sufrir un accidente de tránsito mientras desarrollaban actividades propias del servicio en el departamento del Meta. De manera inmediata se activaron los protocolos establecidos y recibieron atención médica oportuna.

Le puede interesar: ‘Genaro’ objetivo de alto valor de FFMM en Chocó: más de 200 hombres bajo su mando criminal

El accidente que ocurrió en la vía entre Puerto Rico y Puerto Concordia, no dejó fallecidos. Todos los uniformados se encuentran estables, bajo valoración del personal de salud y con acompañamiento permanente de la institución y apoyo integral a sus familias.

“Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente. La Cuarta División reitera su disposición para colaborar de manera transparente con el proceso”, dijo el Ejército.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir