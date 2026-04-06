“Ellos siempre jugaban a esconderse”: padre de niños que murieron dentro de una nevera en el Meta

En los micrófonos de 6AMW, Brayan Guerra, padre de los niños que fallecieron dentro de un refrigerador para uso comercial, relató los momentos en los que, junto a sus esposa, encontró a sus hijos de 5 y 8 años sin vida.

Puede leer: Hallaron sin vida a dos niños dentro de una nevera en Vista Hermosa, Meta: esto se sabe

“Salimos con mi esposa a traer algo de comer; nos demoramos una hora y 20 minutos. Nosotros entre familia teníamos una costumbre de que llegábamos a la casa, ellos se escondían debajo de la cama o se escondían en el clóset y bueno, en fin, uno entraba y los buscaba. Cuando nosotros llegamos a la casa, abrimos el portón, entramos la moto y buscamos a los niños, pero no los encontramos pues ni debajo de la cama ni debajo, ni entre el clóset. Entonces los buscamos por toda la casa. Inmediatamente miramos el congelador, abrimos la puerta y, pues, ya los encontramos ahí en el estado”, dijo Guevara.

Y agregó, “de una vez los sacamos de ahí, Yo intenté reanimarlos, les hice esto, lo otro, y ya con un vecino, me abrió la puerta, inmediatamente salimos para urgencias en el municipio de Vista Hermosa y llegamos allá. La doctora intentó reanimar, ya nos dio el parte que estaban sin vida”.

Guevara también aseguró que tenían ese refrigerador de 251 litros, porque vendían hielo en la zona.

“Nosotros vendíamos hielo y pues por motivos de invierno solo se estaba usando la más grande. Ese estaba vacío y estaba desconectado. Por eso, tal vez, ellos se metieron ahí. Decir que murieron congelados eso es pura mentira; murieron fue asfixiados”, explicó

Sumado a esto, Guevara afirmó que dejaron a los niños solos porque salían por poco tiempo a comprar comida, algo que ya habían hecho en otras ocasiones.

“Les dijimos que nos acompañaran, pero no quisieron. La vida de ellos era la pantalla, mirar muñecos en su televisor y esto y lo otro. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a la tienda, vamos a ir al súper y nos devolvemos. Y precisamente eso fue, y sí, salimos 1h y 20, pero nosotros ya habíamos ido más antes así, vamos a ir a traer una libra de carne, vamos a hacer esto, y uno iba a comprar las papas, compraba esto, y llegaba y normal, nunca había pasado nada”, aseveró.