Capturan en Meta a alias “Mosca”, presunto explosivista de disidencias de las FARC

Colombia

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue capturado en el municipio de La Macarena (Meta) Jhon Fredy Páez Anzola, conocido con el alias de “Mosca”, señalado integrante de las disidencias de las FARC.

La detención se produjo en medio de un operativo de allanamiento y registro desarrollado en el marco de la Operación Themis 2.0.

Según las autoridades, alias “Mosca” haría parte de la disidencia “Jorge Suárez Briceño”, específicamente de la estructura criminal “Jhon Linares”, facción “Calarcá”. Contra el capturado existía una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, tres escopetas y 19 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, Páez Anzola se desempeñaría como explosivista dentro de la organización, rol para el cual habría recibido entrenamiento especializado en el manejo de explosivos. Ese entrenamiento, según información de inteligencia, habría sido impartido por un ciudadano extranjero presuntamente contratado por alias “Calarcá Mendoza”.

Las autoridades también lo señalan de realizar labores de inteligencia contra la Fuerza Pública, transportar material logístico y bélico, participar en reclutamiento de personas y en el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en los departamentos de Meta y Caquetá.

La Policía informó que alias “Mosca” tendría además injerencia criminal en el Meta, zona donde esta estructura armada mantiene presencia y hace acciones contra la población civil y las autoridades.

A esta organización también se le atribuye el homicidio de Bella Ester Carrillo Leal, firmante de paz asesinada el 20 de marzo de 2020 en La Macarena.

El capturado será presentado ante un juez de control de garantías, que definirá su situación judicial.