Combate entre disidencias y Ejército: Gobernadora de Meta pide proteger a población de Vista Hermosa

Justicia

La gobernadora del departamento del Meta pidió que se proteja a la población civil del municipio de Vista Hermosa, donde desde hace varias horas se han registrado combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Preliminarmente, las autoridades confirmaron que dos supuestos integrantes del grupo armado murieron, mientras que tres permanecen desaparecidas.

“Desde el momento en que supimos la situación que se venía presentando en el municipio de Vista Hermosa, inmediatamente nos pusimos en contacto con la comunidad, con el Ejército Nacional y con el señor alcalde”, aseguró Cortés.

También dijo que respalda a las fuerzas militares “siempre y cuando estén cumpliendo sus funciones de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”.

Sobre las disidencias de las Farc, señaló que “rechazo y condeno que estos grupos insurgentes al margen de la ley sigan instrumentalizando a la población civil”.